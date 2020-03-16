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Как выглядит внутри первая школа в Новой Боровой, которую строили по нетипичному проекту

16.03.2020 14:06 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Застройщик «А-100» презентовал свою первую «школу будущего» в Новой Боровой. 1 сентября тут начнутся занятия. Как она выглядит снаружи — мы уже показывали. А теперь рассказываем о «начинке» объекта.


Школа № 1 в Копище находится по адресу Авиационная, 2. Объект уже сдали и ввели в эксплуатацию, скоро его передадут государству, а 1 сентября 2020 года тут начнутся занятия. Школа рассчитана на 1020 учащихся.

Здание состоит из двух основных частей: учебных корпусов для начальных и старших классов и спортивного центра с бассейном и спортзалом. Спортивный центр по вечерам будет доступен для жителей района. Соединяет корпусы галерея. Крыша школы будет эксплуатируемой.




Площадь здания — 14 тысяч «квадратов». Школу построили чуть больше чем за год.

— Эта школа станет примером для всей страны. Мы как застройщик и ставили перед собой такую задачу, когда проектировали ее — создать самую инновационную площадку для школьников, — рассказали в «А-100».




Компания «А-100» уже построила три детских сада в Новой Боровой. Строится четвертый. На территории квартала также есть торговый центр и паркинг. Застройка Новой Боровой началась в 2014 году.



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Застройщик «А-100» презентовал свою первую «школу будущего» в Новой Боровой. Она рассчитана на 1020 человек.
 
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