Как выглядит внутри первая школа в Новой Боровой, которую строили по нетипичному проекту

Источник материала: Tut.by

Застройщик «А-100» презентовал свою первую «школу будущего» в Новой Боровой. 1 сентября тут начнутся занятия. Как она выглядит снаружи — мы уже показывали . А теперь рассказываем о «начинке» объекта.





Школа № 1 в Копище находится по адресу Авиационная, 2. Объект уже сдали и ввели в эксплуатацию, скоро его передадут государству, а 1 сентября 2020 года тут начнутся занятия. Школа рассчитана на 1020 учащихся.

Здание состоит из двух основных частей: учебных корпусов для начальных и старших классов и спортивного центра с бассейном и спортзалом. Спортивный центр по вечерам будет доступен для жителей района. Соединяет корпусы галерея. Крыша школы будет эксплуатируемой.













Площадь здания — 14 тысяч «квадратов». Школу построили чуть больше чем за год.

— Эта школа станет примером для всей страны. Мы как застройщик и ставили перед собой такую задачу, когда проектировали ее — создать самую инновационную площадку для школьников, — рассказали в «А-100».













Компания «А-100» уже построила три детских сада в Новой Боровой . Строится четвертый. На территории квартала также есть торговый центр и паркинг. Застройка Новой Боровой началась в 2014 году.







