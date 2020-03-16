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«У них пожар». Лукашенко рассказал об истинном положении дел с коронавирусом в России

16.03.2020 14:02 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

фото: life.ru

Комментируя решение российского правительства закрыть границу с Беларусь, Лукашенко заявил, что ситуация в соседней стране тяжелее, чем пишут СМИ.

При этом белорусский президент сослался на российского премьера.  "Как вчера сказал премьер России, у них пожар: не все в СМИ давали. У них тяжелая ситуация. Так нам надо бояться этой ситуации, вы-то чего боитесь Беларуси?», - заявил Александр Лукашенко.

Сегодня на встрече с главой Администрации президента Игорем Сергеенко и Госсекретарем Совета Безопасности Андреем Равковым президент  резко негативно оценил решение России закрыть границу с Беларусью.  Он заявил, что, закрывая отдельные территории, бороться с вирусом бесполезно. По его мнению, следуя этой логике, нужно было бы отделять Дальний Восток, Сибирь и так далее. «Россия огромная, полмира. Зачем же отрезали Беларусь от России, не подумав о последствиях», - считает президент. Он также высказал предположение, что " там больше озабочены, как Москву каким-то забором огородить, и думают: не дай бог, правительство Российской Федерации заразится. Что будет? А не дай бог, с Мишустиным что-то случится... Наверное, больше всего об этом думают и начали издалека".

Лукашенко также выразил непонимание, как можно было принимать подобные решения, не посоветовавшись с Беларусью. По его мнению, решение подобного рода должен был принимать президент страны, а не премьер.

Президент Беларуси также задал вопрос, как быть с гражданами Росси и Беларуси, которые учатся и работают в другой стране. А также – с грузооборотом.  «Ведь за год 110 млн т груза переместилось транзитом. Они что через Украину договорились возить? Так Украина давно закрылась. Через Прибалтику? Она тоже закрылась. Как они будут вообще эти грузы перемещать? Может, нам подумать, а вдруг вирус в трубе с нефтью или с природным газом? 70 млн т нефти транспортируют по нефтепроводу "Дружба". Вот чем думали люди, когда принимали такие решения?" –возмутился Лукашенко. 

По мнению Лукашенко, нужно было не закрывать границу с Беларусью, а «на нашей совместной границе Союзного государства под Брестом помочь нам - и материально, и людскими ресурсами (у нас школа одна, и вирусологи одни и те же). Мы бы приняли эту помощь и там бы это контролировали". Ведь именно успешная работа белорусских специалистов стала причиной того, что Россия предложила Беларуси направить 3 тысячи тестов на определения коронавируса, считает президент. "Мы просто растерялись: откуда такая доброта со стороны России. То ложку нефти не могли поделить, а тут пожалуйста", - отметил он. Оказалось, что в России заметили успешный опыт белорусских медиков на западном направлении и решили "проспонсировать".

 
Теги: Брест
 
 
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Комментируя решение российского правительства закрыть границу с Беларусь, Лукашенко заявил, что ситуация в соседней стране тяжелее, чем пишут СМИ.
 
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