Переноска для собак: как правильно выбрать и что учесть перед покупкой

Поход в ветклинику, путешествие в другую страну или поездка на дачу может стать головной болью для хозяина и питомца, если неправильно выбрать переноску для собаки. Редакция TAM.BY рассказывает, что учесть перед покупкой, чтобы не возникло проблем в дороге.
Прием в клинике или салоне груминга может обойтись без переноски: допускается приводить собак на поводке и в наморднике. Однако в других случаях без изделия не обойтись, если:
вы собираетесь путешествовать на поезде, автобусе, самолете;
планируется поездка за границу на машине;
вы будете жить в гостинице.
Без переноски отказывают в пересечении границы Евросоюза, заселении в номер и даже при посадке в транспорт. Помните, что эта вещь необходима в первую очередь вам и питомцу: с переноской салон не будет испачкан, а собака убережется от резких поворотов во время движения.
Виды переносок для собак
Пластиковые переноски. Прочные модели из твердого пластика, рассчитанные на собак больших пород. Идеально подходят для дальних поездок или оставления питомца на какое-то время без вас. Некоторые современные модели имеют колесики, прозрачные окошки и другие детали, облегчающие путешествие хозяину или собаке.
Мягкие переноски. Легкие и эластичные изделия, которые подходят для маленьких и средних собак. Удобны для ручной транспортировки, в отличие от предыдущего вида переносок. Отличаются большим разнообразием моделей, из-за чего являются также аксессуаром.
Как измерить собаку для переноски
Зная, как измерить собаку для переноски, вы сможете выбрать оптимальную модель. Размер переноски выбирается в зависимости от роста собаки (длины тела) и высоты в холке. Холка — максимальная высота роста собаки относительно плоскости. Дополнительно учитывается вес животного, ведь у каждой переноски свой предел прочности.
Переноска должна выбираться таким образом, чтобы собака могла лежать и сидеть в ней. Слишком маленький объем пространства будет тесным для питомца, слишком большой — «заставит» биться о стенки изделия.
Как выбрать переноску для собаки правильно
Определитесь с назначением переноски. Если планируете изредка брать ее на прогулку или использовать для похода к ветеринару, то приобретите мягкую конструкцию. Для путешествий покупайте пластиковое изделие, предварительно измерив собаку для переноски.
Мягкая переноска должна быть с прочными ручками. Лучше выбрать модель с ручками разной длины — короткими и длинными (ремень через плечо). Они позволят менять положение сумки, если устанут руки.
Не руководствуйтесь личными вкусами: выбирайте изделие под параметры животного. Помните, что понравившиеся вам виды переносок для собак по дизайну или форме могут не подойти питомцу по размеру.
Чтобы животное чувствовало себя комфортнее и испытывало меньше стресса, положите в переноску знакомую для него вещь: любимую игрушку, подстилку или кусочек ткани.
Ввиду прочных качеств у пластиковых переносок должны быть надежные дверцы, которые плотно закрываются и не позволяют питомцу открыть их самостоятельно.
Для облегчения транспортировки крупного животного выбирайте пластиковую переноску на колесиках.
Для мягкой переноски практичным вариантом будет изделие с дополнительными карманами. Их можно использовать для хранения игрушек, лакомств или поводка.
Если хотите освободить руки, то рассмотрите переноску-рюкзак. Он удобен как для хозяина, так и питомца, а еще станет стильным предметом вашего образа.
Приобретайте изделие задолго до поездки: это необходимо для того, чтобы любимец успел привыкнуть к переноске и не боялся ее. Положите внутрь любимую игрушку, дайте собаке ознакомиться с покупкой и хвалите при каждой попытке забраться в переноску самостоятельно.
Если питомец все равно противится, снимите крышку и оставьте поддон изделия. Создайте из него лежанку, положив мягкую подстилку.
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