Переноска для собак: как правильно выбрать и что учесть перед покупкой

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Поход в ветклинику, путешествие в другую страну или поездка на дачу может стать головной болью для хозяина и питомца, если неправильно выбрать переноску для собаки. Редакция TAM.BY рассказывает, что учесть перед покупкой, чтобы не возникло проблем в дороге.

Содержание:

В каких случаях переноска обязательна



Изображение носит иллюстративный характер. Источник: pexels.com

Прием в клинике или салоне груминга может обойтись без переноски: допускается приводить собак на поводке и в наморднике. Однако в других случаях без изделия не обойтись, если:

вы собираетесь путешествовать на поезде, автобусе, самолете;

планируется поездка за границу на машине;

вы будете жить в гостинице.

Без переноски отказывают в пересечении границы Евросоюза, заселении в номер и даже при посадке в транспорт. Помните, что эта вещь необходима в первую очередь вам и питомцу: с переноской салон не будет испачкан, а собака убережется от резких поворотов во время движения.

Виды переносок для собак



Изображение носит иллюстративный характер. Источник: pixabay.com

Пластиковые переноски. Прочные модели из твердого пластика, рассчитанные на собак больших пород. Идеально подходят для дальних поездок или оставления питомца на какое-то время без вас. Некоторые современные модели имеют колесики, прозрачные окошки и другие детали, облегчающие путешествие хозяину или собаке.

Мягкие переноски. Легкие и эластичные изделия, которые подходят для маленьких и средних собак. Удобны для ручной транспортировки, в отличие от предыдущего вида переносок. Отличаются большим разнообразием моделей, из-за чего являются также аксессуаром.

Как измерить собаку для переноски



Изображение носит иллюстративный характер. Источник: pixabay.com

Зная, как измерить собаку для переноски, вы сможете выбрать оптимальную модель. Размер переноски выбирается в зависимости от роста собаки (длины тела) и высоты в холке. Холка — максимальная высота роста собаки относительно плоскости. Дополнительно учитывается вес животного, ведь у каждой переноски свой предел прочности.

Переноска должна выбираться таким образом, чтобы собака могла лежать и сидеть в ней. Слишком маленький объем пространства будет тесным для питомца, слишком большой — «заставит» биться о стенки изделия.

Как выбрать переноску для собаки правильно



Изображение носит иллюстративный характер. Источник: pixabay.com

Определитесь с назначением переноски. Если планируете изредка брать ее на прогулку или использовать для похода к ветеринару, то приобретите мягкую конструкцию. Для путешествий покупайте пластиковое изделие, предварительно измерив собаку для переноски.

Мягкая переноска должна быть с прочными ручками. Лучше выбрать модель с ручками разной длины — короткими и длинными (ремень через плечо). Они позволят менять положение сумки, если устанут руки.

Не руководствуйтесь личными вкусами: выбирайте изделие под параметры животного. Помните, что понравившиеся вам виды переносок для собак по дизайну или форме могут не подойти питомцу по размеру.

Чтобы животное чувствовало себя комфортнее и испытывало меньше стресса, положите в переноску знакомую для него вещь: любимую игрушку, подстилку или кусочек ткани.

Ввиду прочных качеств у пластиковых переносок должны быть надежные дверцы, которые плотно закрываются и не позволяют питомцу открыть их самостоятельно.

Для облегчения транспортировки крупного животного выбирайте пластиковую переноску на колесиках.

Для мягкой переноски практичным вариантом будет изделие с дополнительными карманами. Их можно использовать для хранения игрушек, лакомств или поводка.

Если хотите освободить руки, то рассмотрите переноску-рюкзак. Он удобен как для хозяина, так и питомца, а еще станет стильным предметом вашего образа.

Приобретайте изделие задолго до поездки: это необходимо для того, чтобы любимец успел привыкнуть к переноске и не боялся ее. Положите внутрь любимую игрушку, дайте собаке ознакомиться с покупкой и хвалите при каждой попытке забраться в переноску самостоятельно.

Если питомец все равно противится, снимите крышку и оставьте поддон изделия. Создайте из него лежанку, положив мягкую подстилку.

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