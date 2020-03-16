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Визовые центры приостанавливают прием документов
Источник материала: Партизан
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Самые популярные среди белорусов визовые центры — польский и литовский — приостанавливают прием документов на шенген. Точно неизвестно, когда возобновят — зависит от эпидемической ситуации, пишет
— В связи с непрекращающейся вспышкой COVID-19, а также с учетом того, что правительство Литовской Республики объявило карантин на всей территории Литовской Республики, прием заявлений на визу во всех визовых центрах приостанавливается с 16 марта 2020 года и до дальнейшего уведомления, — сообщается на сайте литовского визового центра.
Для выдачи паспортов визовые центры будут открыты.
У поляков тоже все печально, но с небольшой конкретикой: пока что подать документы на визу нельзя с 17 по 27 марта. И «до следующего уведомления».
— В связи со сложившейся эпидемической ситуацией документы не принимаются с 17 марта по 27-е, до следующего уведомления, — сообщили на информационной линии центра. Это касается учреждений по всей Беларуси.
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Запланировали отпуск, забронировали жилье и авиабилеты, а визы еще нет? Можете не успеть.
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