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«Не пользуйтесь тем, что вы так неожиданно приобрели». Как расторгнуть договор, если вы совершили стихийную покупку
Источник материала: СТВ
Как правильно расторгнуть договор, если покупка была совершена случайно, рассказали в программе
Как правильно расторгнуть договор? Товар получен, договор подписан, но потом приходишь в себя и понимаешь, что эта покупка была совершена абсолютно случайно.
Тамара Бельская, заместитель председателя, юрист Белорусского общества защиты потребителей:
В принципе это реально?
Тамара Бельская:
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«Не пользуйтесь тем, что вы так неожиданно приобрели». Как расторгнуть договор, если вы совершили стихийную покупку
Как правильно расторгнуть договор, если покупка была совершена случайно, рассказали в программе «Новое утро» на РТР-Беларусь. Как правильно расторгнуть договор?...
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