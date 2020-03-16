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«Не пользуйтесь тем, что вы так неожиданно приобрели». Как расторгнуть договор, если вы совершили стихийную покупку

16.03.2020 12:39 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Как правильно расторгнуть договор, если покупка была совершена случайно, рассказали в программе «Новое утро» на РТР-Беларусь.

Как правильно расторгнуть договор? Товар получен, договор подписан, но потом приходишь в себя и понимаешь, что эта покупка была совершена абсолютно случайно.

Тамара Бельская, заместитель председателя, юрист Белорусского общества защиты потребителей:
Договор заключен в письменном виде, процедура расторжения договора в письменном виде, соответственно, направляете свое требование на расторжение договора. Есть ситуации, которые связаны с тем, что есть кредитные договоры, в последнее время уже перешли на кредитные договоры, где вы подписали без предоставления каких-либо документов о своих доходах. Несколько лет назад вы должны были в течение трех дней предоставить справку о своих доходах в банк для того, чтобы денежные средства были переведены продавцу. Сейчас никаких дополнительных документов и справки о доходах от вас не требуется. Этот кредитный договор со стороны банка уже подписан с печатью, только ставится ваша подпись. Денежные средства, как правило, даже если вы проснулись на следующий день, то перевод денежных средств банк продавцу осуществил, поэтому в письменном виде и банку, и продавцу требование о расторжении договоров.

В принципе это реально?

Тамара Бельская:
Это реально. Единственное пожелание в данном случае – пожалуйста, не пользуйтесь тем, что вы так неожиданно приобрели.

«Не пользуйтесь тем, что вы так неожиданно приобрели». Как расторгнуть договор, если вы совершили стихийную покупку

Люди в материале: Тамара Бельская

 
 
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Как правильно расторгнуть договор, если покупка была совершена случайно, рассказали в программе «Новое утро» на РТР-Беларусь. Как правильно расторгнуть договор?...
 
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