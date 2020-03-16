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Каменецкие гимназисты встретились в библиотеке с настоятелем Симеоновской церкви райцентра
16.03.2020 11:27 — Разное | Навiны Камянеччыны
Источник материала: Навiны Камянеччыны>
Утром 16 марта в Каменецкой районной детской библиотеке собрались ученики двух пятых и одного шестого класса гимназии. По какому поводу? Их ожидала интересная и поучительная встреча в рамках недели детской и юношеской книги.
В гости к ребятишкам пришли благочинный церквей Каменецкого округа, настоятель Симеоновского храма в Каменце, протоиерей Сергий Бурковский и библиотекарь церковной библиотеки при названном храме Нина Никитюк.
О чем шел оживленный диалог во время праздника духовной книги? Об истории книгопечатания, о печатной книге, которая (несомненно!) никогда не будет вытеснена из нашей жизни новейшими технологиями, о посте, о будущей Пасхе, а еще о 550-летии Жировичской иконы Божией Матери… И это, поверьте, далеко не полный список затронутых тем!
Заинтересовались? Тогда читайте о встрече в следующем номере районной газеты 21 марта!
Анастасия НАРЕЙКО.
Фото автора.
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Утром 16 марта в Каменецкой районной детской библиотеке собрались ученики двух пятых и одного шестого Сообщение Каменецкие гимназисты встретились в библиотеке с...
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