Каменецкие гимназисты встретились в библиотеке с настоятелем Симеоновской церкви райцентра

Источник материала: Навiны Камянеччыны

Утром 16 марта в Каменецкой районной детской библиотеке собрались ученики двух пятых и одного шестого класса гимназии. По какому поводу? Их ожидала интересная и поучительная встреча в рамках недели детской и юношеской книги.

В гости к ребятишкам пришли благочинный церквей Каменецкого округа, настоятель Симеоновского храма в Каменце, протоиерей Сергий Бурковский и библиотекарь церковной библиотеки при названном храме Нина Никитюк.

О чем шел оживленный диалог во время праздника духовной книги? Об истории книгопечатания, о печатной книге, которая (несомненно!) никогда не будет вытеснена из нашей жизни новейшими технологиями, о посте, о будущей Пасхе, а еще о 550-летии Жировичской иконы Божией Матери… И это, поверьте, далеко не полный список затронутых тем!

Заинтересовались? Тогда читайте о встрече в следующем номере районной газеты 21 марта!





















Анастасия НАРЕЙКО.

Фото автора.