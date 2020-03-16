В Гродненской области будет запущена первая мусоросжигательная установка

Источник материала: Вороновская газета





Об этом рассказал в «Главном эфире» министр ЖКХ Александр Терехов.

На Гродненском сортировочном заводе из отходов будет производиться топливо и сжигаться на цементном заводе. Регион и страна в целом получат двойную выгоду. Меньше отходов захоронят. Вдобавок будет замещен импортный уголь, который необходим для производства цемента.

Александр Терехов, Министр ЖКХ Беларуси: «На 2020 год стоит задача — четверть коммунальных отходов переработать и использовать. В принципе, в мировой практике есть три метода использования отходов. Первое — это извлечение вторичных материальных ресурсов. Когда извлекается из мусора самое ценное, что можно использовать и пустить в хозоборот. Это мы наблюдаем здесь и сейчас. Второе – это выделение органики и использования ее в качестве компоста или выработки энергии за счет брожения или сбраживания газа. Третье направление, без которого невозможно говорить о полном использовании отходов, — это энергетическое их использование».

В белорусской стратегии обращения с отходами на первом месте — раздельный сбор мусора и ориентация производства на более экологичные виды упаковки, которые легко переработать.

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