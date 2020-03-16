ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Гродненской области будет запущена первая мусоросжигательная установка

16.03.2020 — Разное | Вороновская газета  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Вороновская газета

В Гродненской области будет запущена первая мусоросжигательная установка

Об этом рассказал в «Главном эфире» министр ЖКХ Александр Терехов.

На Гродненском сортировочном заводе из отходов будет производиться топливо и сжигаться на цементном заводе. Регион и страна в целом получат двойную выгоду. Меньше отходов захоронят. Вдобавок будет замещен импортный уголь, который необходим для производства цемента.

Александр Терехов, Министр ЖКХ Беларуси: «На 2020 год стоит задача — четверть коммунальных отходов переработать и использовать. В принципе, в мировой практике есть три метода использования отходов. Первое — это извлечение вторичных материальных ресурсов. Когда извлекается из мусора самое ценное, что можно использовать и пустить в хозоборот. Это мы наблюдаем здесь и сейчас. Второе – это выделение органики и использования ее в качестве компоста или выработки энергии за счет брожения или сбраживания газа. Третье направление, без которого невозможно говорить о полном использовании отходов, — это энергетическое их использование».

В белорусской стратегии обращения с отходами на первом месте — раздельный сбор мусора и ориентация производства на более экологичные виды упаковки, которые легко переработать.

www.tvr.by

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Об этом рассказал в «Главном эфире» министр ЖКХ Александр Терехов. На Гродненском сортировочном заводе из отходов будет производиться топливо и сжигаться на...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Дрогичинском районе именинник угнал машину гостя, попал в аварию и уснул
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

15.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
16.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика