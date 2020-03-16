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Минспорта опровергло информацию о «ряде инфицированных» коронавирусом спортсменов

16.03.2020 15:08 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Пресс-служба Министерства спорта и туризма Беларуси опровегла информацию о заразившихся коронавирусом спортсменах.


Фото: Reuters

— В некоторых средствах массовой информации появились сообщения о том, что якобы несколько белорусских спортсменов заболели коронавирусом.

По сведениям санитарно-эпидемиологических служб Республики Беларусь, на данный момент подтвержден лишь один случай заражения инфекцией, вызванной коронавирусом COVID-19 у спортсмена, вернувшегося с международных соревнований. Он изолирован, получает необходимую медицинскую помощь.

По всем остальным эпизодам, которые перечисляются в сообщениях СМИ, нет никаких сведении о положительных результатах анализов на наличие коронавирусной инфекции у белорусских спортсменов.

Обращаем внимание, что заместитель директора РНПЦ спорта Геннадий Загородный, который сделал несколько «громких» заявлений по поводу якобы заболевших спортсменов, с января 2020 года находится в отпуске по уходу за ребенком и объективно не располагает достоверной информацией.

Напомним, что вчера Геннадий Загородный в эфире «Беларусь-5» заявил о нескольких случаях заражения коронавирусом.

— Увы, ряд спортсменов инфицированы. Некоторые из них находятся на лечении. Большая часть проходит карантинные мероприятия. Надеюсь, до начала апреля мы пройдем пик национальной эпидемии. При Минздраве создана рабочая группа, где все приезжающие и выезжающие спортсмены подвергаются отдельному контролю, — заверил Загородный.

 
 
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Пресс-служба Министерства спорта и туризма Беларуси опровергла информацию о заразившихся коронавирусом спортсменах.
 
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