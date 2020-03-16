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Лукашенко сообщил о запланированном телефонном разговоре с Путиным

16.03.2020 15:03 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Александр Лукашенко заявил, что пока не обсуждал с президентом России Владимиром Путиным закрытие границы, но разговор запланирован.

"Как можно принимать такие решения? Не посоветовавшись, поставить перед фактом. Это для меня непонятно. И самое интересное: если уж закрывать границу - это, наверное, не правительства дело. Это решение должен принимать президент страны", - сказал Лукашенко на встрече с главой Администрации президента Игорем Сергеенко и госсекретарем Совета безопасности Андреем Равковым в понедельник.

Главу государства цитирует госагентство БелТА.

Президент заявил, что пока не связывался с российским лидером, но телефонный разговор между президентами запланирован. "Может, они уже по новой Конституции живут? Кто его знает", - добавил он.

Кроме того, Лукашенко призвал российскую сторону не создавать панику. "Не надо излишних движений, которые бы усложнили и так непростые на сегодняшний день отношения между двумя государствами", - сказал он.
 
 
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Александр Лукашенко заявил, что пока не обсуждал с президентом России Владимиром Путиным закрытие границы, но разговор запланирован.
 
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