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Новым начальником в Мингорисполкоме стал Instagram-блогер

16.03.2020 14:57 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Сегодня, 16 марта, президент назначил нового зампреда Минского горисполкома – теперь это Юрий Трущенко, экс-глава Советского района. Он займется экономическими вопросами, пишет агентство «Минск-Новости».

Юрий Трущенко ведет свой блог в инстаграме. Там у него 1,3 тысячи подписчиков, для которых он постит новости, пейзажи, шутки в духе «Цвет настроения хаки», видео из спортаза с подписью «За ЗОЖ!», отчеты о том, как делает прививки от гриппа, и так далее. «Стараюсь отвечать на все комментарии, но это непросто, приходится отрывать время у семьи и детей», – сказал Трущенко в беседе с «Минск-Новости»?

Инстаграм – окей. Что-то ещё известно?

Юрий Трущенко родился в 1976 году, на госслужбе он с 1996 года. Начинал он инспектором отдела социального обеспечения администрации Центрального района Минска, затем специалистом отдела социальной защиты в этой же администрации. 

Следующее место работы – управление организационно-кадровой работы Мингорисполкома, где был ведущим специалистом сектора по обслуживанию работы горсовета. Позже работал замначальника управления анализа и прогнозирования комитета экономики Мингорисполкома, главным советником председателя-руководителем секретариата управления делами Мингорисполкома. С 2009 года по 2015 был заместителем, а затем первым замглавы администрации Первомайского района.

В 2015 году назначен председателем комитета экономики Мингорисполкома. С марта 2016 года по настоящее время возглавлял администрацию Советского района. В 2011 году закончил Академию управления при Президенте Республики Беларусь по специальности государственное управление национальной экономикой.

 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня, 16 марта, президент назначил нового зампреда Минского горисполкома – теперь это Юрий Трущенко, экс-глава Советского района. Он займется...
 
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