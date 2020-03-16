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Доллар на торгах снова вырос до рекорда

16.03.2020 13:48 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белорусский рубль умеренно подешевел к корзине валют на торгах в понедельник. Курс российского рубля опять снизился.

Валютная корзина по итогам торгов выросла в цене на 0,07%, а с начала марта на 0,32%. Это в 7(!) раз меньше, чем было к середине февраля. Можно надеяться, что белорусский рубль основные потери уже понёс и скорость девальвации значительно замедлится.

Курс доллара подскочил на 0,0234 BYN до 2,3636 BYN/USD. Это новый исторический максимум. Предыдущий рекорд продержался всего неделю. Доллар уже третий раз с начала марта обновляет рекорд. В феврале ему это удалось сделать пять раз.


С начала месяца стоимость американской валюты выросла на 12,5 копеек.

Кус евро вырос на 0,0243 BYN до 2,6391 BYN/EUR и покинул минимум за неделю. Европейская валюта с начала марта подскочила в цене уже на 17 копеек.

Курс российского рубля упал 0,0264 BYN до 3,1694 BYN/100 RUB. Сейчас стоимость сотни российских рублей находится вблизи минимума за полгода. С начала месяца рубль РФ подешевел уже на 17 копеек.

Итоги недели на валютном рынке РБ

доллар подскочил на 10 копеек (+4,49%);
евро подорожал на 9,7 копейки (+3,85%);
российский рубль обвалился на 12,6 копеек (−3,78%);
корзина валют подорожала всего на 0,14%.

Центробанк России

Опять неважно идут дела у российского рубля на бирже в Москве. Рубль рухнул вслед за нефтью — доллар в ходе торгов превышал 75 рублей.

Экстренное снижение ставки ФРС до нуля и запуск программы «количественного смягчения» на 700 млрд долларов, о котором американский центробанк объявил в ночь на понедельник, оказались бессильны остановить обвал мировых рынков и вызвали лишь новый приступ паники.

Котировки нефти рухнули до минимума больше чем за 16(!) лет.

В реальном выражении — с учетом долларовой инфляции — текущая цена Brent соответствуют уровню последних лет СССР и начала 1990-х. На физическом рынке баррели стоят еще дешевле: по данным Reuters, цена российского сорта Urals в европейских портах на понедельник опустилась до 27,7 доллара.

В российском бюджете базовая цена нефти Urals на 2020 год заложена на уровне 42,4 доллара за баррель. Если низкие цены сохранятся надолго, российские резервы решат сохранить, и рубль будет девальвирован.


Сегодня Банк России поднял официальный курс доллара на завтра на 0,94 рубля до 74,1262 российских рублей - максимума за 4 года.

Официальный курс евро на завтра вырос на 0,87 рубля до 82,7471 российских рублей.

С начала марта доллар в России рванул вверх на 7,14 RUB (+10,65%), а с начала года он подскочил уже на 12,22 RUB (+19,74%).

С начала месяца стоимость евровалюты выросла на 9,02 RUB (+12,24%), а с начала года подскочила на 13,37 RUB (+19,27%).
 
Теги: Курсы валют
 
 
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Белорусский рубль умеренно подешевел к корзине валют на торгах в понедельник. Курс российского рубля опять снизился.
 
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