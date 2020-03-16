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«Наша родная Россия закрыла границу с Беларусью». Александр Лукашенко о ситуации с коронавирусом у соседей
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Согласовывая назначение руководителей местных органов власти, глава государства призвал их без паники строить свою работу в связи с ситуацией с коронавирусом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Как вчера сказал премьер-министр нашему премьер-министру, там ситуация очень серьезная. Так кто от кого должен закрываться? Вопрос риторический.
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«Наша родная Россия закрыла границу с Беларусью». Александр Лукашенко о ситуации с коронавирусом у соседей
Новости Беларуси. Согласовывая назначение руководителей местных органов власти, глава государства призвал их без паники строить свою работу в связи с ситуацией с...
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