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Белорусский рубль сдал к доллару и евро
16.03.2020 13:40 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: udf.by
16 марта по результатам торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже белорусской рубль подешевел.
Доллар поднялся на 0,0234 рубля до 2,3636 рубля. Евро подорожал на 0,0243 рубля до 2,6391 рубля.
Российский рубль снизился на 0,0264. Курс составил 3,1694 белорусских рубля за 100 российских.
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16 марта по результатам торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже белорусской рубль подешевел.
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