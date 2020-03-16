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Посольство Беларуси в Литве организует доставку белорусов до границы
16.03.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Посольство Республики Беларусь организует
Отправление автобуса: в 17.00 16 марта 2020 Место отправления: г.Вильнюс Vytenio g.9 (отель «Грата»).
Вниманию планирующих выезд из Литовской Республики через пункт пропуска «Райгардас-Привалка»:
Информируем о возможности проезда по маршруту «пункт пропуска Привалка — Гродно»:
По материалам сайта lithuania.mfa.gov.by
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Посольство Республики Беларусь организует доставку граждан Беларуси, находящихся в Литве, по маршруту Вильнюс — пункт пропуска «Мядининкай». Отправление...
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