Посольство Беларуси в Литве организует доставку белорусов до границы

Источник материала: Вороновская газета





Посольство Республики Беларусь организует доставку граждан Беларуси, находящихся в Литве, по маршруту Вильнюс — пункт пропуска «Мядининкай».

Отправление автобуса: в 17.00 16 марта 2020 Место отправления: г.Вильнюс Vytenio g.9 (отель «Грата»).

Для регистрации на данный рейс просим срочно направить заявку с указанием ФИО, количества пассажиров и номера телефона для обратной связи на электронный адрес khmyl@mfa.gov.by , либо связаться по телефону +37060016244.

Вниманию планирующих выезд из Литовской Республики через пункт пропуска «Райгардас-Привалка»:

Информируем о возможности проезда по маршруту «пункт пропуска Привалка — Гродно»:

16 марта 2020 в 17.00

17 марта 2020 в 13.00 и в 17.00

По материалам сайта lithuania.mfa.gov.by

Фото: из открытых источников

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