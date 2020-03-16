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Посольство Беларуси в Литве организует доставку белорусов до границы

16.03.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Посольство Беларуси в Литве организует доставку белорусов до границы

Посольство Республики Беларусь организует доставку граждан Беларуси, находящихся в Литве, по маршруту Вильнюс — пункт пропуска «Мядининкай».

Отправление автобуса: в 17.00 16 марта 2020 Место отправления: г.Вильнюс Vytenio g.9 (отель «Грата»).
Для регистрации на данный рейс просим срочно направить заявку с указанием ФИО, количества пассажиров и номера телефона для обратной связи на электронный адрес khmyl@mfa.gov.by , либо связаться по телефону +37060016244.

Вниманию планирующих выезд из Литовской Республики через пункт пропуска «Райгардас-Привалка»:

Информируем о возможности проезда по маршруту «пункт пропуска Привалка — Гродно»:
16 марта 2020 в 17.00
17 марта 2020 в 13.00 и в 17.00

По материалам сайта lithuania.mfa.gov.by
Фото: из открытых источников

https://grodnonews.by/

 
Теги: Гродно
 
 
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Посольство Республики Беларусь организует доставку граждан Беларуси, находящихся в Литве, по маршруту Вильнюс — пункт пропуска «Мядининкай». Отправление...
 
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