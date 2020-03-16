Медалями «За безупречную службу» награждены двое ганцевичских спасателей

Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)





Министр по чрезвычайным ситуациям Владимир Ващенко наградил работников органов и подразделений по ЧС Брестчины. В числе награжденных и ганцевчане.

Указом Президента Республики Беларусь от 23 января 2020 года № 25 за образцовое выполнение служебных обязанностей награждены медалью «За безупречную службу» II степени старший прапорщик внутренней службы РАБЦЕВИЧ Сергей Николаевич, командир отделения пожарной аварийно-спасательной части № 1 Ганцевичского районного отдела по чрезвычайным ситуациям учреждения «Брестское областное управление МЧС».

Указом Президента Республики Беларусь от 27 февраля 2020 года № 83 за образцовое выполнение служебных обязанностей награжден медалью «За безупречную службу» III степени старшина внутренней службы МУХА Евгений Николаевич, водитель пожарного аварийно-спасательного поста № 11 Ганцевичского районного отдела по чрезвычайным ситуациям учреждения «Брестское областное управление МЧС».

По информации https://brest.mchs.gov.by подготовила Виктория Павлюченко.

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