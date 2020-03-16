В Дзержинске были проведены процедуры закупок жилищно-коммунальных услуг

Источник материала: Новости Дзержинска

Дзержинским райисполкомом в рамках реализации Директивы «О совершенствовании и развитии жилищно-коммунального хозяйства страны» были проведены процедуры закупок жилищно-коммунальных услуг.

Во исполнение Директивы Президента Республики Беларусь от 4 марта 2019 г. № 7 «О совершенствовании и развитии жилищно-коммунального хозяйства страны» в части оказания услуг по техническому обслуживанию, текущему и капитальному ремонту жилых домов, санитарному содержанию вспомогательных помещений жилых домов, техническому обслуживанию лифтов, обращению с твердыми коммунальными отходами, а также оказание дополнительных жилищно-коммунальных услуг и выполнение работ по объектам благоустройства населенных пунктов на конкурентной основе, сообщаем, что Дзержинским райисполкомом в рамках реализации Директивы были проведены процедуры закупок жилищно-коммунальных услуг.

По результатам проведения процедур Дзержинским райисполкомом заключены договоры с УП «Дзержинское ЖКХ» на следующие жилищно-коммунальные услуги:

«Техническое обслуживание жилищного фонда»;

«Санитарное содержание вспомогательных помещений жилых домов»;

«Обращение с твердыми коммунальными отходами»;

«Благоустройство населенных пунктов».

По услуге «техническое обслуживание лифтов жилых домов» Дзержинским райисполкомом заключен договор с ОАО «Минобллифт».

По услуге «текущий ремонт» в настоящее время готовится конкурсная документация для проведения процедуры.