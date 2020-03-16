В Беларуси назначили нового министра сельского хозяйства и продовольствия

Источник материала: Аргументы и факты

Президент Беларуси Александр Лукашенко провел «кадровый» понедельник. В частности, был назначен новый министр сельского хозяйства и продовольствия. По информации пресс-службы главы государства, им стал Иван Крупко, который ранее занимал должность председателя Минского районного исполнительного комитета.

Анатолий Хотько, который занимал пост главы Минсельхозпрода, продержался в своей должности меньше года – он был назначен 2 апреля 2019 года.

Кроме того, президент назначил Александра Субботина помощником президента Республики Беларусь - инспектором по Могилевской области, а Анатолия Калинина – Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Республике Молдова.

Также Александр Лукашенко дал согласие на назначение ряда заместителей облисполкомов, председателей нескольких райисполкомов, глав двух районов Минска и на некоторые другие важные государственные должности.