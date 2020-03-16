Весенние месяцы являются самыми насыщенными по количеству конкурсов. Так  и в начале марта в Смолевичской детской музыкальной школе искусств состоялся  ІІ   областной фестиваль-конкурс юных пианистов «Ступени совершенства». Школа встречала юных музыкантов  Это были не только учащиеся фортепианного отделения города Смолевичи, но и ученики из  г.Минска,  г.Могилева и  Минской области.

Цель конкурса – выявление творчески одаренных детей.  Звуки музыки, раздающиеся  из всех классов, и волнения от ответственности за свое выступление – все это наполняло атмосферу праздника.

Конкурс проходил по нескольким возрастным группам.  Но для всех юных музыкантов подобный конкурс – это хорошая школа и хороший стимул для того, чтобы совершенствовать свое мастерство и в дальнейшем добиваться успехов. В программе звучала  классическая и современная музыка. Жюри оценивали выступления, учитывая художественную ценность и степень сложности исполняемой программы, качество и артистичность выступления.

Председатель жюри,  кандидат искусствоведения, доцент кафедры музыкально-педагогического образования УО «Белорусский государственный университет им. М.Танка» Ольга Ивановна Политанская поздравила всех  участников конкурса, отметила, чтобы такие  конкурсы проходили в школе обязательно. И пожелала юным пианистам новых побед, творческих успехов и ярких мгновений!

Участникам были вручены дипломы,  грамоты,  подарки, и также были награждены граматами преподаватели.

Елена Александровна Марко является идейным вдохновителям ІІ открытого областного фестиваля-конкурса юных пианистов, за высокое педагогическое мастерство и за свое участие была награждена  грамотой. Все члены жюри оставили хорошие отзывы об организации конкурса и высоком исполнительском уровне участников.

Гран При ІІ областного фестиваля-конкурса юных пианистов «Ступени совершенства». было вручена  Алисе Александровне Фомич из  ГУО «Староборисовская ДШИ.

Конкурс дал возможность преподавателям отделений  фортепиано ознакомиться с работой коллег, сравнить и оценить достижения различных школ. Все члены жюри  поздравили юных пианистов с замечательной победой  и пожелали дальнейших творческих успехов.  В этой победе было все – талант, труд  и душа учителя и ученика.

Наталья ВЕРБИЦКАЯ.

На снимках: моменты мероприятия.

Фото автора.

 

Конкурс юных пианистов «Ступени совершенства»

Конкурс юных пианистов «Ступени совершенства»