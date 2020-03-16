Весенние месяцы являются самыми насыщенными по количеству конкурсов. Так и в начале марта в Смолевичской детской музыкальной школе искусств состоялся ІІ областной фестиваль-конкурс юных пианистов «Ступени совершенства». Школа встречала юных музыкантов Это были не только учащиеся фортепианного отделения города Смолевичи, но и ученики из г.Минска, г.Могилева и Минской области.

Цель конкурса – выявление творчески одаренных детей. Звуки музыки, раздающиеся из всех классов, и волнения от ответственности за свое выступление – все это наполняло атмосферу праздника.

Конкурс проходил по нескольким возрастным группам. Но для всех юных музыкантов подобный конкурс – это хорошая школа и хороший стимул для того, чтобы совершенствовать свое мастерство и в дальнейшем добиваться успехов. В программе звучала классическая и современная музыка. Жюри оценивали выступления, учитывая художественную ценность и степень сложности исполняемой программы, качество и артистичность выступления.

Председатель жюри, кандидат искусствоведения, доцент кафедры музыкально-педагогического образования УО «Белорусский государственный университет им. М.Танка» Ольга Ивановна Политанская поздравила всех участников конкурса, отметила, чтобы такие конкурсы проходили в школе обязательно. И пожелала юным пианистам новых побед, творческих успехов и ярких мгновений!

Участникам были вручены дипломы, грамоты, подарки, и также были награждены граматами преподаватели.

Елена Александровна Марко является идейным вдохновителям ІІ открытого областного фестиваля-конкурса юных пианистов, за высокое педагогическое мастерство и за свое участие была награждена грамотой. Все члены жюри оставили хорошие отзывы об организации конкурса и высоком исполнительском уровне участников.

Гран При ІІ областного фестиваля-конкурса юных пианистов «Ступени совершенства». было вручена Алисе Александровне Фомич из ГУО «Староборисовская ДШИ.

Конкурс дал возможность преподавателям отделений фортепиано ознакомиться с работой коллег, сравнить и оценить достижения различных школ. Все члены жюри поздравили юных пианистов с замечательной победой и пожелали дальнейших творческих успехов. В этой победе было все – талант, труд и душа учителя и ученика.

Наталья ВЕРБИЦКАЯ.

На снимках: моменты мероприятия.

Фото автора.







