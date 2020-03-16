Не оставаться равнодушными

Вначале марта в ГУО «Воротовская средняя школа» была организована благотворительная ярмарка, вырученные средства от которой направлены на приобретение подарков для ветеранов Великой Отечественной войны

Ароматная выпечка и изысканные пирожные, красочные поделки в различных техниках и маленькие сувениры, сделанные своими руками – в день ярмарки в школе царила праздничная атмосфера. Здесь собрались не только ученики, но и их родители, которые помогали детям создавать кулинарные шедевры.

– Мы постоянно проводим в школе такого рода ярмарки, – отметила директор учреждения образования Марина Тукай. – Однако в год знаковой даты – 75-летия Великой Победы было решено приобрести на вырученные средства подарки для ветеранов. Эту идею поддержали и учащиеся, и их родители. Ведь воспитание патриотических настроений, формирование уважительного отношения к людям старшего поколения, воспитание чувства гордости за свою страну очень важны.

После ярмарки, как и полагалось, были собраны подарки, которые школьники в преддверии Дня Победы вручат ветеранам.

Лидия СДУНИКОВИЧ.

Фото из архива учреждения образования



