Недавно в Смолевичской СДЮШОР встретились юные борцы со всей Минщины. На базе спортивной школы проходила спартакиада Минской области по вольной борьбе среди юношей и девушек 2005 г.р. и младше.

Более 170 юных борцов в составе 11 команд из Минска и Минской области приняли участие в состязаниях.

Несмотря на юный возраст, спортсмены демонстрировали красивую и захватывающую борьбу. Но победа доставалась в весьма нелегкой борьбе.

В результате первое общекомандное место среди девушек завоевали юные спортсменки Смолевиччины, а наши юноши заняли достойное второе место.

Чемпионкой среди девушек стала Валерия Караневич, среди мальчиков чемпионами стали Никита Морозевич и Александр Глушанин.

Команды-победители спартакиады получили кубки, а все призеры – дипломы и медали.

Лидия СУДНИКОВИЧ.