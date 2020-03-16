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Банк развития проводит конкурсный отбор инвестиционных проектов по строительству молочнотоварных ферм

16.03.2020 — Разное | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

ОАО «Банк развития Республики Беларусь» проводит пилотный конкурсный отбор инвестиционных проектов по строительству молочнотоварных ферм, который является первым конкурсом с новым видом государственной поддержки.

Банк развития проводит конкурсный отбор инвестиционных проектов по строительству молочнотоварных ферм

Прошедшие отбор заявители могут претендовать на получение кредитов Банка развития и оказание государственной поддержки в виде бюджетных трансфертов на возмещение части фактически понесенных затрат на реализацию инвестиционного проекта.

Условия финансирования Банком развития проектов победителей конкурсного отбора:

* размер кредита – не более 80% от стоимости капитальных затрат по проекту без НДС;

* срок кредитования – не более 15 лет;

* годовая процентная ставка – на уровне ставки рефинансирования Национального банка Республики Беларусь;

* отсрочка погашения основного долга – не более 1 года после ввода молочнотоварной фермы в эксплуатацию;

* рассрочка по уплате процентов — в размере ½ ставки рефинансирования Национального банка Республики Беларусь на срок до выхода на проектные мощности, но не позднее 1 года после ввода молочнотоварной фермы в эксплуатацию.

Государственная поддержка победителям конкурсного отбора будет оказываться в виде предоставления бюджетных трансфертов в размере 25% от стоимости капитальных затрат без НДС, в т.ч.:

в размере 15% от стоимости капитальных затрат без НДС – единовременно по факту ввода объекта в эксплуатацию;

в размере 10% от стоимости капитальных затрат без НДС — единовременно по факту выхода молочнотоварной фермы на полную проектную мощность.

Бюджетные трансферты носят целевой характер и могут быть направлены:

бюджетный трансферт 1 — на покупку нетелей и (или) на погашение кредита ОАО «Банк развития Республики Беларусь»;

бюджетный трансферт 2 — на погашение кредита ОАО «Банк развития Республики Беларусь».

Предлагаемый инструмент государственной поддержки будет стимулировать организации на реализацию проекта в установленные сроки и его выход на полную проектную мощность, поскольку только по факту выполнения данных мероприятий им будет оказана государственная поддержка.

Окончание подачи конкурсных предложений – 31 марта 2020 года.
Ознакомиться с конкурсной документацией можно на официальном сайте Банка развития: https://brrb.by/ (Раздел «Деятельность» – «Финансирование инвестиционных проектов» – «Конкурсный отбор»).

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ОАО "Банк развития Республики Беларусь" проводит пилотный конкурсный отбор инвестиционных проектов по строительству молочнотоварных ферм, который...
 
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