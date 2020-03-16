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Футболист «Слуцка» оказался в больнице с подозрением на коронавирус. На «сахарном» закрыли кафе?
16.03.2020 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
Юрию Козлову из СФК «Слуцк» стало плохо днем 14 марта, и футболист решил обратиться в одну из минских больниц.
В субботу изданию «Прессбол»
— Стало плохо, поднялась температура до 39,5 градусов, появились озноб, рвота. Тут же вызвал скорую, забрали. [...] Где мог заразиться? Не знаю. За границей был разве что в Турции, на сборах с командой, — сказал Козлов.
Кроме этого СМИ сообщают, что в больницу с подозрением на коронавирус попали ещё два белорусских футболиста - Никита Мельников из «Славии» и Артем Петренко из «Руха».
Тем временем два не связанных между собой источника сообщают, чтобы на сахарном заводе проводятся мероприятия по недопущению распространения инфекции.
— Кафе «Молодежное» закрывают на карантин в связи с выявлением у одного из футболистов коронавируса. Детей предупредили в школе. Сегодня хотели пойти в кафе ДК сахарного на обед, но по секрету нам сказали, что оно будет закрыто. Якобы в связи с карантином. Но эта информация недостоверная, требует проверки, — написала случчанка.
Ещё одна местная жительница сообщила: «Объявлен карантин в одном из общежитий, где проживают футболисты. Тех, кто проживает в этом общежитий, отправляют на анализы и осмотр».
Журналисты SlutskGorod позвонили в кафе «Молодежное», однако там отказались комментировать любую информацию и предложили позвонить руководству предприятия.
Заместитель директора ОАО «Слуцкий сахарорафинадный комбинат» по идеологической работе и социальным вопросам Евгений Шаповалов ответил, что это не более, чем слухи.
— Каждый месяц кафе закрывается на санитарный день, завтра всё будет работать в штатном режиме, — сказан он.
Председатель СФК «Слуцк» Виталий Бунос заверил: футболисты были только в Турции, никаких ЧП у нас нет. По поводу ближайшей игры с мозырьской «Славией» Виталий Бунос ответил, что команда готова играть, как бы ни сложилась ситуация: «У ребят контракты, и никто не станет нарушать условия».
За время подготовки данного материала два работника предприятия на условиях анонимности подтвердили, что ничего подозрительного в кафе «Молодежное» не видели.
— В пятницу там был корпоратив, в субботу кафе тоже работало, всё спокойно, — заверил работник сахарного.
Чтобы окончательно убедиться, что ситуация «накручена», мы позвонили по телефону
— Они приедут, всё посмотрят. В случае возникновения температуры самому никуда идти не нужно, — добавила девушка на том конце «провода».
Наконец, корреспондент без труда зашёл в оба общежития сахарорафинадного комбината по улице Головащенко и пообщался с несколькими местными жителями. Никакого карантина, объявлений на дверях и ничего того, что указывало бы на какие-то экстренные меры, мы не увидели.
Из вышесказанного следует, что, скорее всего, мы имеем дело с обычной паникой на почве слухов и недостоверной информации. SlutskGorod следит на развитием событий.
Владислав Слуцкий
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Юрию Козлову из «Слуцка» стало плохо днем 14 марта, и футболист решил обратиться в одну из минских больниц. В субботу изданию «Прессбол» удалось связаться с игроком.
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