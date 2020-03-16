Футболист «Слуцка» оказался в больнице с подозрением на коронавирус. На «сахарном» закрыли кафе?

Источник материала: Слуцк Город





Юрию Козлову из СФК «Слуцк» стало плохо днем 14 марта, и футболист решил обратиться в одну из минских больниц.

В субботу изданию «Прессбол» удалось связаться с игроком - и мужчина подтвердил, что решил провериться на инфекцию:

— Стало плохо, поднялась температура до 39,5 градусов, появились озноб, рвота. Тут же вызвал скорую, забрали. [...] Где мог заразиться? Не знаю. За границей был разве что в Турции, на сборах с командой, — сказал Козлов.

Кроме этого СМИ сообщают, что в больницу с подозрением на коронавирус попали ещё два белорусских футболиста - Никита Мельников из «Славии» и Артем Петренко из «Руха».

Тем временем два не связанных между собой источника сообщают, чтобы на сахарном заводе проводятся мероприятия по недопущению распространения инфекции.

— Кафе «Молодежное» закрывают на карантин в связи с выявлением у одного из футболистов коронавируса. Детей предупредили в школе. Сегодня хотели пойти в кафе ДК сахарного на обед, но по секрету нам сказали, что оно будет закрыто. Якобы в связи с карантином. Но эта информация недостоверная, требует проверки, — написала случчанка.

Ещё одна местная жительница сообщила: «Объявлен карантин в одном из общежитий, где проживают футболисты. Тех, кто проживает в этом общежитий, отправляют на анализы и осмотр».

Журналисты SlutskGorod позвонили в кафе «Молодежное», однако там отказались комментировать любую информацию и предложили позвонить руководству предприятия.

Заместитель директора ОАО «Слуцкий сахарорафинадный комбинат» по идеологической работе и социальным вопросам Евгений Шаповалов ответил, что это не более, чем слухи.

— Каждый месяц кафе закрывается на санитарный день, завтра всё будет работать в штатном режиме, — сказан он.

Председатель СФК «Слуцк» Виталий Бунос заверил: футболисты были только в Турции, никаких ЧП у нас нет. По поводу ближайшей игры с мозырьской «Славией» Виталий Бунос ответил, что команда готова играть, как бы ни сложилась ситуация: «У ребят контракты, и никто не станет нарушать условия».

За время подготовки данного материала два работника предприятия на условиях анонимности подтвердили, что ничего подозрительного в кафе «Молодежное» не видели.

— В пятницу там был корпоратив, в субботу кафе тоже работало, всё спокойно, — заверил работник сахарного.

Чтобы окончательно убедиться, что ситуация «накручена», мы позвонили по телефону «горячей линии» Слуцкой ЦРБ по вопросам коронавируса. Корреспондент спросил, что делать, если человек живёт в общежитии со спортсменами и у него подскочила температура. Диспетчер выслушала и спокойно посоветовала звонить в скорую помощь.

— Они приедут, всё посмотрят. В случае возникновения температуры самому никуда идти не нужно, — добавила девушка на том конце «провода».





Наконец, корреспондент без труда зашёл в оба общежития сахарорафинадного комбината по улице Головащенко и пообщался с несколькими местными жителями. Никакого карантина, объявлений на дверях и ничего того, что указывало бы на какие-то экстренные меры, мы не увидели.

Из вышесказанного следует, что, скорее всего, мы имеем дело с обычной паникой на почве слухов и недостоверной информации. SlutskGorod следит на развитием событий.

Владислав Слуцкий

Slutsk-Gorod.by