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Минобр: в Беларуси будут внесены изменения в учебный процесс учреждений высшего образования
16.03.2020 16:56 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Министерство образования информирует:
В Беларуси будут внесены изменения в учебный процесс учреждений высшего образования.
В частности, с целью избежания массового скопления людей рекомендовано скорректировать лекционные занятия и использовать иные формы занятий, предусмотренные учебными планами и программами, в числе которых практикумы, консультации, лабораторные.
Будет ограничено проведение научных и культурно-массовых мероприятий. Вместе с тем, во всех учреждениях образования должен быть организован нормальный учебный процесс и приняты необходимые санитарно-профилактические меры, предписанные органами сан.-эпид. надзора.
Под особым контролем будут находиться все общежития - рекомендовано ограничить доступ в них посторонних, усилить противоэпидемические мероприятия.
Во всех учреждениях образования проводится необходимая информационно-разъяснительная работа.
В случае малейших проявлений заболевания необходимо своевременно обратиться в медицинское учреждение или сообщить об этом медицинскому работнику учреждения образования.
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Министерство образования информирует: В Беларуси будут внесены изменения в учебный процесс учреждений высшего образования. В частности, с целью избежания...
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