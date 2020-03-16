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Минобр: в Беларуси будут внесены изменения в учебный процесс учреждений высшего образования

16.03.2020 16:56 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Министерство образования информирует:

В Беларуси будут внесены изменения в учебный процесс учреждений высшего образования.

Минобр: в Беларуси будут внесены изменения в учебный процесс учреждений высшего образования

В частности, с целью избежания массового скопления людей рекомендовано скорректировать лекционные занятия и использовать иные формы занятий, предусмотренные учебными планами и программами, в числе которых практикумы, консультации, лабораторные.

Будет ограничено проведение научных и культурно-массовых мероприятий. Вместе с тем, во всех учреждениях образования должен быть организован нормальный учебный процесс и приняты необходимые санитарно-профилактические меры, предписанные органами сан.-эпид. надзора.

Под особым контролем будут находиться все общежития - рекомендовано ограничить доступ в них посторонних, усилить противоэпидемические мероприятия.

Во всех учреждениях образования проводится необходимая информационно-разъяснительная работа.

В случае малейших проявлений заболевания необходимо своевременно обратиться в медицинское учреждение или сообщить об этом медицинскому работнику учреждения образования.

 
 
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  Министерство образования информирует: В Беларуси будут внесены изменения в учебный процесс учреждений высшего образования. В частности, с целью избежания...
 
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