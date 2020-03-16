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«Бенефтехим» намерен воспользоваться падением цен на нефть

16.03.2020 16:44 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

фото: iz.ru

"Мы все предпринимаем для того, чтобы можно было использовать момент, получить выгодное сырье», - заверил пресс-секретарь концерна.

Как рассказал сегодня Александр Тищенко, «Белнефтехим» работает со всеми возможными поставщиками. «Растет число предложений, цены падают. Работать надо со всеми, наблюдаем, потому что на сегодня крупных сделок по новым ценам еще не зафиксировано", - цитирует его Белта.

На объемы потребления нефти влияет ситуация с коронавирусом. "Многие процессы во всем мире приостановлены, объемы потребления нефти, нефтепродуктов снижаются. Это отражается на ценовой политике", - обратил внимание Александр Тищенко.

Суммарный объем поставок нефти из различных источников на белорусские НПЗ в марте составит около 1 млн т. В январе и феврале НПЗ работали на загрузке 50% и переработали около 1,8 млн т нефти.

 
 
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"Мы все предпринимаем для того, чтобы можно было использовать момент, получить выгодное сырье», - заверил пресс-секретарь концерна.
 
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