Шварценеггер самоизолировался с осликом и пони

Источник материала: Tut.by

Арнольд Шварценеггер не считает, что сидеть дома во время пандемии скучно и делится своими советами в соцсетях, передает meduza.

Например, он учит свою собаку Вишенку правильно мыть руки: не менее 20 секунд, обращая внимание на каждый палец.

— Все должны это делать как можно чаще! Я делаю это около пятидесяти раз в день, после каждого действия — снова и снова. Каждый должен делать это ради своей безопасности и безопасности других, — говорит Шварценеггер.

I tried to do a hand-washing tutorial for Cherry but I think you guys will pay more attention. Be safe. Wash your hands. Listen to scientists and experts, not foreheads. Together, we can slow this down and protect each other. #COVID19 pic.twitter.com/evDxVu6Etb — Arnold (@Schwarzenegger) March 13, 2020

В январе актер завел мини-ослицу Лулу, чтобы та составила компанию его пони по имени Виски. Теперь все вместе они сидят на карантине — Шварценеггер кормит своих питомцев морковкой и призывает всех своих подписчиков оставаться дома:

— Никому не стоит сейчас выходить, особенно кому-то, кому 72 года. После 65-ти вам не следует выходить из дома во время эпидемии, оставайтесь дома и ешьте здесь, — посоветовал актер и дал Виски и Лулу еще морковки. — Никаких ресторанов! Никаких публичных мероприятий! Мы остаемся дома.

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