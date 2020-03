Шварценеггер самоизолировался с осликом и пони

Источник материала: Tut.by

Арнольд Шварценеггер не считает, что сидеть дома во время пандемии скучно и делится своими советами в соцсетях, передает meduza.

Например, он учит свою собаку Вишенку правильно мыть руки: не менее 20 секунд, обращая внимание на каждый палец.

— Все должны это делать как можно чаще! Я делаю это около пятидесяти раз в день, после каждого действия — снова и снова. Каждый должен делать это ради своей безопасности и безопасности других, — говорит Шварценеггер.