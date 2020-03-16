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Микроавтобус и ВАЗ столкнулись на перекрестке в Гомеле: 15-летний пассажир легковушки в реанимации
Источник материала: Tut.by
Вечером 15 марта в Гомеле столкнулись легковушка и микроавтобус, пострадал несовершеннолетний. Об этом
Предварительно установлено, что 43-летний водитель Volkswagen ехал по улице Ирининской со стороны улицы Пушкина. На пересечении с улицей Советской при повороте налево он не уступил дорогу автомобилю ВАЗ, которым управлял 36-летний мужчина.
В результате ДТП 15-летний пассажир ВАЗа получил серьезные травмы и был госпитализирован в реанимационное отделение больницы. Инспекторы отметили, что подросток находился на заднем пассажирском сиденье и не был пристегнут ремнем безопасности.
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Подросток находился на заднем пассажирском сиденье и не был пристегнут ремнем безопасности.
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