Микроавтобус и ВАЗ столкнулись на перекрестке в Гомеле: 15-летний пассажир легковушки в реанимации

Источник материала: Tut.by

Вечером 15 марта в Гомеле столкнулись легковушка и микроавтобус, пострадал несовершеннолетний. Об этом сообщили в областной ГАИ.





Предварительно установлено, что 43-летний водитель Volkswagen ехал по улице Ирининской со стороны улицы Пушкина. На пересечении с улицей Советской при повороте налево он не уступил дорогу автомобилю ВАЗ, которым управлял 36-летний мужчина.

В результате ДТП 15-летний пассажир ВАЗа получил серьезные травмы и был госпитализирован в реанимационное отделение больницы. Инспекторы отметили, что подросток находился на заднем пассажирском сиденье и не был пристегнут ремнем безопасности.