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Вечный президент: Конституционный суд РФ дал добро на обнуление сроков Путина
Источник материала: Партизан
Конституционный суд России подтвердил законность обнуления сроков Путина
Конституционный суд России подтвердил законность поправок в Конституцию, в том числе обнуления сроков правления президента Владимира Путина. Об этом сообщается на сайте КС.
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Конституционный суд России подтвердил законность обнуления сроков Путина
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