Минобр рассказал, могут ли дети не ходить в школу из-за коронавируса

Представители Министерства образования пояснили, могут ли родители временно не водить детей в школу из-за угрозы распространения коронавируса. По информации TUT.by , в Беларуси нет нормативных документов, где указано, сколько ребенок может не ходить в школу. «Это прописано в правилах внутреннего распорядка школ», – поясняют в министерстве.

Уточняется, что родители имеют право оставить ребенка дома, даже если он ничем не болеет. Для этого им нужно написать заявление классному руководителю. В нем необходимо указать, на какой срок они забирают ребенка, где и с кем он будет все это время. При этом перед тем, как ребенок пойдет в школу, нужно получить справку от врача о том, что он здоров.

Отметим, что ранее Министерство здравоохранения посчитало нецелесообразным закрывать школы на карантин в связи с коронавирусом. На данный момент в школах усиливают меры профилактики. Отменяют все массовые мероприятия с участием детей. В здания не пускают посторонних, детям напоминают, что нужно чаще мыть руки.

«Параллельно с коронавирусом сейчас сезон простудных заболеваний. Поэтому, если дети плохо себя чувствуют, мы рекомендуем родителям не вести их на занятия, а обратиться к врачу», – говорят в Министерстве образования.