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Минобр рассказал, могут ли дети не ходить в школу из-за коронавируса
16.03.2020 17:03 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Представители Министерства образования пояснили, могут ли родители временно не водить детей в школу из-за угрозы распространения коронавируса. По информации
Уточняется, что родители имеют право оставить ребенка дома, даже если он ничем не болеет. Для этого им нужно написать заявление классному руководителю. В нем необходимо указать, на какой срок они забирают ребенка, где и с кем он будет все это время. При этом перед тем, как ребенок пойдет в школу, нужно получить справку от врача о том, что он здоров.
Отметим, что ранее Министерство здравоохранения посчитало нецелесообразным закрывать школы на карантин в связи с коронавирусом. На данный момент в школах усиливают меры профилактики. Отменяют все массовые мероприятия с участием детей. В здания не пускают посторонних, детям напоминают, что нужно чаще мыть руки.
«Параллельно с коронавирусом сейчас сезон простудных заболеваний. Поэтому, если дети плохо себя чувствуют, мы рекомендуем родителям не вести их на занятия, а обратиться к врачу», – говорят в Министерстве образования.
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Родители имеют право оставить ребенка дома, но должны сообщить об этом классному руководителю или руководству школы.
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