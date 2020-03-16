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Минобр рассказал, могут ли дети не ходить в школу из-за коронавируса

16.03.2020 17:03 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Минобр рассказал, могут ли дети не ходить в школу из-за коронавируса
Фото из открытых источников

Представители Министерства образования пояснили, могут ли родители временно не водить детей в школу из-за угрозы распространения коронавируса. По информации TUT.by, в Беларуси нет нормативных документов, где указано, сколько ребенок может не ходить в школу. «Это прописано в правилах внутреннего распорядка школ», – поясняют в министерстве.

Минобр рассказал, могут ли дети не ходить в школу из-за коронавируса Минобразования: в Беларуси не планируют закрывать школы и вузы на карантин

Уточняется, что родители имеют право оставить ребенка дома, даже если он ничем не болеет. Для этого им нужно написать заявление классному руководителю. В нем необходимо указать, на какой срок они забирают ребенка, где и с кем он будет все это время. При этом перед тем, как ребенок пойдет в школу, нужно получить справку от врача о том, что он здоров.

Отметим, что ранее Министерство здравоохранения посчитало нецелесообразным закрывать школы на карантин в связи с коронавирусом. На данный момент в школах усиливают меры профилактики. Отменяют все массовые мероприятия с участием детей. В здания не пускают посторонних, детям напоминают, что нужно чаще мыть руки.

«Параллельно с коронавирусом сейчас сезон простудных заболеваний. Поэтому, если дети плохо себя чувствуют, мы рекомендуем родителям не вести их на занятия, а обратиться к врачу», – говорят в Министерстве образования.

 
 
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Родители имеют право оставить ребенка дома, но должны сообщить об этом классному руководителю или руководству школы.
 
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