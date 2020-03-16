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Лукашенко: Беларусь не собирается закрывать границу с Россией
16.03.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси ответил на решение России закрыть границу. Александр Лукашенко призвал не создавать панику, передает «МИР 24».
Это заявление белорусский лидер сделал на встрече с госсекретарем Совета безопасности Беларуси Андреем Равковым и главой своей администрации Игорем Сергеенко. Александр Лукашенко напомнил, что граница между Беларусью и Россией не делимитирована и не демаркирована.
Ранее сегодня премьер-министр РФ Михаил Мишустин распорядился закрыть границу с Беларусью для передвижения граждан, чтобы предотвратить массовое распространение коронавирусной инфекции. Позднее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что право любого государства – закрывать границы для защиты от эпидемии. «Рассчитываем на понимание наших партнеров, тем более нашего ближайшего партнера и союзника», – добавил он.
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Ранее сегодня премьер-министр РФ Михаил Мишустин распорядился закрыть границу с Беларусью для передвижения граждан, чтобы предотвратить массовое...
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