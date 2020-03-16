Лукашенко: Беларусь не собирается закрывать границу с Россией

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси ответил на решение России закрыть границу. Александр Лукашенко призвал не создавать панику, передает «МИР 24».

«Нам надо, сделав выводы, четко определиться, как будем действовать дальше. Единственное попрошу (я вчера и премьер-министру поручил): не должны пострадать люди. Нам не нужно закрывать ни от поляков, ни от россиян, ни от украинцев. Они хотят – пусть закрываются. Нам не надо этого делать, потому что это пустое. Закрываться все равно мы не сможем, это невозможно. Особенно там, где нет границы с Россией: как ты закроешься? там люди веками ходили и будут ходить, и если, не дай Бог, уже какая-то чума, то мы ее территориально не победим. Надо действовать так, как мы действуем сейчас: малейшее подозрение – мы проверяем человека, надо на карантин – пожалуйста, давайте на карантин. Именно точечно, профессионально надо действовать, а не территориально: перекрыли, закрыли», – указал президент Республики Беларусь Александр Лукашенко.

Это заявление белорусский лидер сделал на встрече с госсекретарем Совета безопасности Беларуси Андреем Равковым и главой своей администрации Игорем Сергеенко. Александр Лукашенко напомнил, что граница между Беларусью и Россией не делимитирована и не демаркирована.

Ранее сегодня премьер-министр РФ Михаил Мишустин распорядился закрыть границу с Беларусью для передвижения граждан, чтобы предотвратить массовое распространение коронавирусной инфекции. Позднее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что право любого государства – закрывать границы для защиты от эпидемии. «Рассчитываем на понимание наших партнеров, тем более нашего ближайшего партнера и союзника», – добавил он.