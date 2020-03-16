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В Беларуси подтвержден только один случай коронавируса у спортсмена

16.03.2020 18:16 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Беларуси подтвержден только один случай коронавируса у спортсмена
shutterstock.com

Министерство спорта и туризма выступило с заявлением, что по состоянию на 16 марта 2020 года в Беларуси зарегистрирован только один случай заражения коронавирусом COVID-19 у спортсмена, вернувшегося с международных соревнований. Он изолирован, получает необходимую медицинскую помощь. 

В Беларуси подтвержден только один случай коронавируса у спортсмена За выходные количество зараженнных коронавирусом в Беларуси выросло до 36

Накануне в ряде СМИ появились сообщения о том, что якобы несколько белорусских спортсменов заболели коронавирусом. Министерство спорта и туризма опровергает эти слухи.

По всем остальным эпизодам, за исключением упомянутого, нет никаких сведений о положительных результатах анализов на наличие коронавирусной инфекции у белорусских спортсменов.

 
 
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В некоторых СМИ появились сообщения о том, что якобы несколько белорусских спортсменов заболели коронавирусом. Министерство спорта и туризма опровергает эти...
 
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