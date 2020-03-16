В Беларуси подтвержден только один случай коронавируса у спортсмена

Источник материала: Аргументы и факты

Министерство спорта и туризма выступило с заявлением, что по состоянию на 16 марта 2020 года в Беларуси зарегистрирован только один случай заражения коронавирусом COVID-19 у спортсмена, вернувшегося с международных соревнований. Он изолирован, получает необходимую медицинскую помощь.

Накануне в ряде СМИ появились сообщения о том, что якобы несколько белорусских спортсменов заболели коронавирусом. Министерство спорта и туризма опровергает эти слухи.

По всем остальным эпизодам, за исключением упомянутого, нет никаких сведений о положительных результатах анализов на наличие коронавирусной инфекции у белорусских спортсменов.