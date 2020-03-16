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Работница барахолки из кучи вещей достала «странную» картину. Оказалось, это оригинал Дали

16.03.2020 18:17 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Сотрудница комиссионного магазина Hotline Pink Thrift Shop в городе Китти Хок (американского штата Северная Каролина) Венди Хокинс получила новую партию картин, которые кучей вывалили на пол. Их хотели расставить на полки и продавать от десяти до 50 долларов, передает Smithsonian Magazine. Предварительно оценивая товар, Венди вытащила один экземпляр и подумала, что эта вещь какая-то «странная» и «особенная». Не зря: как оказалось позже, картину выполнил сам Сальвадор Дали. Она называется Purgatory Canto 32.

Следуя чутью, Хокинс взяла произведение и понесла в арт-галерею, чтобы услышать о нем мнение экспертов. Работу – гравюру на дереве – исследовали неделю, после чего пришли к выводу: действительно, ее автор – известный испанский сюрреалист. Он даже оставил на картине две подписи: одну при помощи печати, другую – фиолетовым карандашом.

На гравюре 1950-х годов изображены двое: это женщина в синей одежде и стоящий рядом мужчина в красной. Найденная на барахолке картина относится к серии из сотни иллюстраций, которые рисовал Дали, вдохновившись «Божественной комедией» Данте, итальянской поэмой 14-го века. 

Когда в галерее убедились, что в комиссионный магазин попал подлинник Дали, эксперты помогли продать произведение. Его выкупила пара американцев, выложив чуть больше 1,2 тысячи долларов. Как сообщает CNN, вырученные деньги перечислят некоммерческим организациям, которые поддерживают приют для сбежавших подростков, жертв домашнего насилия и торговли людьми. Как оригинал Дали очутился на барахолке, остается загадкой.

 
 
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Сотрудница комиссионного магазина Hotline Pink Thrift Shop в городе Китти Хок (американского штата Северная Каролина) Венди Хокинс получила новую партию картин, которые...
 
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