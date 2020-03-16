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Работница барахолки из кучи вещей достала «странную» картину. Оказалось, это оригинал Дали
Источник материала: KYKY>
Сотрудница комиссионного магазина Hotline Pink Thrift Shop в городе Китти Хок (американского штата Северная Каролина) Венди Хокинс получила новую партию картин, которые кучей вывалили на пол. Их хотели расставить на полки и продавать от десяти до 50 долларов,
Следуя чутью, Хокинс взяла произведение и понесла в арт-галерею, чтобы услышать о нем мнение экспертов. Работу – гравюру на дереве – исследовали неделю, после чего пришли к выводу: действительно, ее автор – известный испанский сюрреалист. Он даже оставил на картине две подписи: одну при помощи печати, другую – фиолетовым карандашом.
На гравюре 1950-х годов изображены двое: это женщина в синей одежде и стоящий рядом мужчина в красной. Найденная на барахолке картина относится к серии из сотни иллюстраций, которые рисовал Дали, вдохновившись «Божественной комедией» Данте, итальянской поэмой 14-го века.
Когда в галерее убедились, что в комиссионный магазин попал подлинник Дали, эксперты помогли продать произведение. Его
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Сотрудница комиссионного магазина Hotline Pink Thrift Shop в городе Китти Хок (американского штата Северная Каролина) Венди Хокинс получила новую партию картин, которые...
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