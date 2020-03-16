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В Армении введен режим чрезвычайного положения из-за коронавируса

16.03.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета


Правительство Армении приняло решение об объявлении чрезвычайного положения в стране из-за угрозы распространения коронавируса.

«На территории Армении вводится чрезвычайное положение до 9.00 14 апреля. Для обеспечения выполнения решения правительства будет создана комендатура под руководством вице-премьера Тиграна Авиняна», — говорится в сообщении правительства Армении.

На время ЧП в стране вводятся ограничения на проведение культурных, спортивных и прочих массовых мероприятий, закрываются дошкольные, средние и высшие учебные заведения.

Число подтвержденных случаев коронавируса в Армении достигло 30, более 300 человек изолированы.

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Правительство Армении приняло решение об объявлении чрезвычайного положения в стране из-за угрозы распространения коронавируса. «На территории Армении вводится...
 
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