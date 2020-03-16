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Введите карантин! Экс-депутат Анна Канопацкая пикетирует Дом правительства
Источник материала: Партизан
Бывший депутат Палаты представителей Анна Конопацкая 16 марта проводит одиночный пикет у Дома правительства в Минске.
Цель пикета: введение карантина и закрытие белорусских границ через каранавирус.
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Бывший депутат Палаты представителей Анна Конопацкая 16 марта проводит одиночный пикет у Дома правительства в Минске.
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