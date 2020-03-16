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Погода на неделе: будет тепло, но к выходным похолодает

16.03.2020 — Разное | Новости Дзержинска  
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Источник материала: Новости Дзержинска

В Беларусь на этой неделе вернется тепло, но к выходным снова похолодает.

Во вторник, 17 марта, под влиянием фронтального раздела ночью и утром на большей части территории, а днем по юго-востоку пройдут кратковременные осадки (дождь, мокрый снег). Ветер будет юго-западный с переходом на северо-западный умеренный. Местами слабый туман, ночью и утром слабый гололед. Температура воздуха ночью составит от минус 2 градусов до плюс 4, днем - 4-10 выше нуля, по юго-западу - плюс 11-14.

В среду, 18 марта, под защитой области повышенного атмосферного давления ожидается переменная облачность, будет преимущественно без осадков, лишь днем в отдельных районах Витебской области возможны небольшие кратковременные дожди. Ветер прогнозируется юго-западный умеренный. Ночью будет от минус 3 до плюс 4, днем - 8-15 градусов выше нуля, по юго-западу Брестской области воздух прогреется до 17.

В четверг, 19 марта, к территории Беларуси из Западной Европы подойдет слабовыраженный атмосферный фронт, который принесет плотную облачность. Ночью по северной половине, а утром и днем местами по республике пройдут кратковременные дожди. Ветер будет западный умеренный. Ночью ожидается от нуля до плюс 6, днем - 7-13 выше нуля, по югу Брестской и Гомельской областей - 14-16 градусов тепла.

В пятницу, 20 марта, прогнозируется, что через территорию Беларуси переместится холодный фронтальный раздел. Осадков он принесет немного, но станет оттеснять за пределы Беларуси теплый воздух. Будет облачно с прояснениями, местами пройдут кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). Ночью и утром на отдельных участках дорог ожидается гололедица. Ветер северо-западный умеренный. Температура ночью составит от 3 градусов мороза до 4 тепла, при прояснениях - до минус 5. Днем прогнозируется 5-10 выше нуля, по юго-востоку Гомельской области на пару градусов теплее.


Источник: БелТА

 
 
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В Беларусь на этой неделе вернется тепло, но к выходным снова похолодает.
 
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