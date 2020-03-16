Во-первых, на телеканале ОНТ в марте стартовала программа «Двое из дворца», в которой показывают кадры из закулисья работы Александра Лукашенко во Дворце Независимости. На них часто проскакивает Николай Латышенок.





Во-вторых, начался суд над Андреем Втюриным – бывшим начальником Латышенка.









рассказывает , чем известен этот человек. UDF.BY, чем известен этот человек.

Охранял Лукашенко больше 20 лет

Уроженец Миорского района пришел в Службу безопасности президента в 1995 году. Со временем он дослужился до начальника управления личной охраны. Латышенок входил в самый близкий круг Александра Лукашенко, регулярно сопровождая его в командировках.





Так в 2002 году, когда руководитель Беларуси отдыхал в австрийских Альпах, Латышенок оказался в числе людей, заселившихся с ним в один отель. Номер он, кстати, делил с Андреем Втюриным, будущим главой Службы безопасности президента, которого теперь судят за коррупцию.





Чем известен самый приближенный помощник Лукашенко, работающий на него четверть века





В той небольшой группе были также Владимир Макей, Ирина Абельская и Владимир Коноплев.





В 2008 году Латышенок оказался в составе небольшой группы во главе с Лукашенко, которая была аккредитована для посещения Олимпийских игр в Пекине.





В августе 2017 года Латышенок был уволен в запас. Но оставался без официальной работы всего несколько месяцев.

Самый приближенный помощник Лукашенко

В феврале 2018 года Латышенок был назначен помощником президента по общим вопросам. Он как будто готовился к новой работе – в 2011-м окончил Академию управления при президенте.





Его новые обязанности Лукашенко очертил так: «Помощник по общим вопросам – это вопросы от земли до неба. Все вопросы, которыми занимается президент. Это помощник помощников. Это действительно так, потому что второе направление – вы должны как минимум собирать информацию от помощников с регионов, от других помощников и докладывать президенту в оперативном порядке. Постоянно находясь как уж на сковородке, постоянно находясь возле президента».





Интересный момент: при этом напутствии поведение Латышенка радикально отличалось от поведения большинства попадающих в рабочий кабинет президента: он много улыбался, словно общался со старым другом.





Спустя два года можно констатировать: внешне работа Латышенка как будто и не менялась. Он постоянно рядом с Лукашенко в безмолвной роли – во Дворце Независимости и в командировках. По ТВ не раз демонстрировали, как чиновник открывает двери перед входящими в кабинет президента гостями.









Роль Латышенка очень отличается от работы другого помощника руководителя страны Александра Косинца, который отвечает за стратегические проекты и публично держит ответ перед Лукашенко во время его поездок в регионы.

Общается с сыновьями Лукашенко

Очевидно, что Латышенок постоянно общается с младшим сыном руководителя страны, который много времени проводит с отцом. Но он также в неплохих отношениях с Дмитрием, средним сыном Лукашенко.





Дело в том, что они выступают за одну команду («Щит») в чемпионате Минска по хоккею с шайбой среди любительских команд во второй лиге. По амплуа Латышенок – нападающий. Но результативностью похвастаться не может – даже на фоне защитника Дмитрия Лукашенко.



