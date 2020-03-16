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Спасатели оформили «профилактические» рисунки в детской поликлинике

16.03.2020 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

Спасатели оформили «профилактические» рисунки в детской поликлинике

В Слуком РОЧС нестандартно подошли к детской профилактике. Теперь маленьким случчанам правила безопасности будут рассказывать герои доброго мультфильма прямо со стен детской поликлиники.

На стенах первого этажа поликлиники появились рисованные герои мультфильма «Волшебная книга». Рядом с каждым сюжетом большими печатными буквами прописаны основные правила безопасности.

— Ожидание очереди на прием к врачу будет уже проходить не скучно, а самое главное с пользой для детей и родителей, — поясинили в РОЧС. — Как правило, яркие красочные картинки привлекают внимание детей намного больше написанных офисным шрифтом призывов и лозунгов.

Спасатели оформили «профилактические» рисунки в детской поликлинике

Спасатели оформили «профилактические» рисунки в детской поликлинике

Спасатели оформили «профилактические» рисунки в детской поликлинике

Спасатели оформили «профилактические» рисунки в детской поликлинике

Обучению подрастающего поколения основам безопасности жизнедеятельности в Слуцком районе по-прежнему уделяется большое внимание. В данном направлении используются всевозможные методы и формы работы, которые в свою очередь дают результат – последняя детская гибель на территории Слуцкого района была зарегистрирована в 2014 году.


РОЧС
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Теперь маленьким случчанам правила безопасности будут рассказывать герои мультфильма прямо в детской поликлинике.
 
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