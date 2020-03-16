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Брестчанин Вадим Набойченко стал призером чемпионата Беларуси по бильярду

16.03.2020 18:58 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Чемпионат принимал брестский клуб «Академия».

Брестчанин Вадим Набойченко стал призером чемпионата Беларуси по бильярду

«Он второй раз подряд проводится в нашем городе, – сказал директор кафе-клуба «Академия», многократный призер по этому виду спорта, один из организаторов чемпионата и его участник Вадим Набойченко. – «Надеюсь, что турнир даст толчок для привлечения людей к бильярду. Потому что в последние годы популярность его немного угасла. Хотя стараемся привлекать к игре и подрастающее поколение». 

Брестчанин Вадим Набойченко стал призером чемпионата Беларуси по бильярду

За путевку на чемпионат мира в Казахстане на этот раз боролись двадцать участников. Среди них, кроме Набойченко, еще один брестчанин – Егор Аркаутов. Судейскую команду составили главный судья Игорь Червонюк и главный секретарь соревнования Вадим Шпаковский.

Брестчанин Вадим Набойченко стал призером чемпионата Беларуси по бильярду

Открыл торжественную часть председатель горисполкома Александр Рогачук. Он отметил, что в Бресте будут всячески поддерживать этот вид спорта, добавив, что любит бильярд и с удовольствием следит за игрой.

Брестчанин Вадим Набойченко стал призером чемпионата Беларуси по бильярду

С приветственным словом выступил заместитель председателя Белорусской ассоциации бильярдного спорта Юрий Лобач. Он поблагодарил главу города за помощь в организации чемпионата.

Брестчанин Вадим Набойченко стал призером чемпионата Беларуси по бильярду

В течение двух дней участники чемпионата в Бресте боролись за победу. Он стал отборочными сразу к двум турнирам. Это путевка на чемпионат мира в Казахстан. Правда, он из-за коронавируса перенесен на более поздний срок. Также чемпионат в Бресте стал отборочным к Кубку чемпионов, который станет телепроектом. Чтобы стать его участником, четверка лучших брестского чемпионата сыграет между собой в Минске, чтобы определить пару. Она и поедет на Кубок в Москву.

Брестчанин Вадим Набойченко стал призером чемпионата Беларуси по бильярду

А чемпионом Беларуси в Бресте стал Владислав Радионов из Гродно. Со счетом 6:4 в финальном матче он обыграл Валерия Чижова из Вилейки. Третье место в родных стенах Вадим Набойченко разделил с Владиславом Булыкой из Барановичей.

 
Теги: Брест, Гродно
 
 
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  Чемпионат принимал брестский клуб «Академия». «Он второй раз подряд проводится в нашем городе, – сказал директор кафе-клуба «Академия», многократный призер по...
 
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