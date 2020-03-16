 Делают отметки, где они видели птицу. Школьники помогут Национальному парку больше узнать про лебедя-шипуна

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Мальчики и девочки начнут исследование в свободное от учебы время. Школьникам предлагают искать лебедя в самых разных местах и делать фотографии, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. А чтобы было интереснее, исследование превратили в своеобразное соревнование между школами.





Подробнее – в видеоматериале Анастасии Кончиц.







