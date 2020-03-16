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Делают отметки, где они видели птицу. Школьники помогут Национальному парку больше узнать про лебедя-шипуна

16.03.2020 18:59 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Мальчики и девочки начнут исследование в свободное от учебы время. Школьникам предлагают искать лебедя в самых разных местах и делать фотографии, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. А чтобы было интереснее, исследование превратили в своеобразное соревнование между школами.

Делают отметки, где они видели птицу. Школьники помогут Национальному парку больше узнать про лебедя-шипуна

Подробнее – в видеоматериале Анастасии Кончиц.

 Делают отметки, где они видели птицу. Школьники помогут Национальному парку больше узнать про лебедя-шипуна

Делают отметки, где они видели птицу. Школьники помогут Национальному парку больше узнать про лебедя-шипуна

Люди в материале: Анастасии Кончиц

 
 
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Новости Беларуси. Мальчики и девочки начнут исследование в свободное от учебы время. Школьникам предлагают искать лебедя в самых разных местах и делать...
 
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