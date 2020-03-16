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Россия значительно снижает экспортную пошлину на нефть

16.03.2020 18:17 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В условиях обвала цен на энергоносители Россия всеми способами старается сохранить конкурентоспособность на внешних рынках, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минфин страны объявил о значительном снижении экспортной пошлины на нефть. С 1 апреля она понизится почти на четверть.

На бирже нефтяные котировки продолжают падать, причем в понедельник, 16 марта, с открытием торгов это падение ускорилось и к полудню превысило 7 %. И это при том, что по итогам минувшей недели Brent потеряла 25 % своей стоимости, а WTI – 23 %.

Больше новостей экономики за 16 марта читайте здесь.

Люди в материале: Сергей Савицкий

 
Теги: Новости
 
 
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Новости Беларуси. В условиях обвала цен на энергоносители Россия всеми способами старается сохранить конкурентоспособность на внешних рынках, сообщили в...
 
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