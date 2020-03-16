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Белорусам предлагают оценить и прокомментировать качество почтовой и электросвязи

16.03.2020 18:17 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Министерство связи и информатизации хочет узнать мнение белорусов о работе входящих в его структуру предприятий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С этого понедельника, 16 марта, и по 6 апреля на портале рейтинговой оценки любой желающий может оценить качество почтовой и электросвязи.

Доступ к порталу свободный и бесплатный. Чтобы принять участие в анкетировании, нужно только зарегистрироваться и пройти авторизацию. Помимо оценок граждане могут оставить свои комментарии. Они также будут учитываться для повышения качества услуг. Кроме того, по итогам опроса будет автоматически сформирован рейтинг соответствующих госорганизаций.

Больше новостей экономики за 16 марта читайте здесь.

Люди в материале: Сергей Савицкий

 
Теги: Новости
 
 
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Новости Беларуси. Министерство связи и информатизации хочет узнать мнение белорусов о работе входящих в его структуру предприятий, сообщили в программе Новости...
 
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