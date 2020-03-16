ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Новости экономики за 16.03.2020

16.03.2020 18:17 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Сколько нефти получат белорусские НПЗ на этой неделе? Где и как можно оценить качество почтовой и электросвязи, и кому в нашей стране Европейский банк реконструкции и развития окажет финансовую помощь? Деловые новости в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ОДЕССУ ПРИБЫЛ ВТОРОЙ ТАНКЕР С АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ НЕФТЬЮ ДЛЯ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ НПЗ

На белорусские НПЗ в ближайшие дни поступит очередная партия альтернативной нефти. В одесский порт танкер с азербайджанской нефтью уже прибыл, а в Клайпеде во вторник ждут груз из России.

Новости экономики за 16.03.2020

Александр Тищенко, пресс-секретарь концерна «Белнефтехим»:
Вчера пришвартовался второй танкер в порт «Южный». Его начали уже готовить к сливу. Завтра мы ожидаем еще один танкер в Клайпеде, поэтому поставки альтернативной нефти продолжаются.

Это будет второе судно, доставившее для нашей страны в литовский порт нефть, купленную у трейдеров. До конца марта ожидаются еще два таких танкера. Таким образом, по итогам месяца суммарный объем поставок сырья из различных источников на отечественные нефтеперерабатывающие заводы составит примерно 1 миллион тонн.

Новости экономики за 16.03.2020

Читайте также:

ЕБРР окажет финансовую поддержку своим клиентам в Беларуси

Россия значительно снижает экспортную пошлину на нефть

Белорусам предлагают оценить и прокомментировать качество почтовой и электросвязи

Люди в материале: Александр Тищенко, Сергей Савицкий

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Сколько нефти получат белорусские НПЗ на этой неделе? Где и как можно оценить качество почтовой и электросвязи, и кому в нашей стране Европейский...
 
Новости дня
Новости разные
 
Работница барахолки из кучи вещей достала «странную» картину. Оказалось, это оригинал Дали
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

15.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
16.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика