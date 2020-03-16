Для бизнеса просят ввести льготы из-за коронавируса. Предложения «ушли» в Администрацию президента

Источник материала: Tut.by

Из-за ситуации с коронавирусом нужно упростить временный перевод работников на дистанционную работу, «заморозить» для бизнеса арендные ставки и ввести возможность отсрочки по оплате ЖКУ, убеждены в Республиканской конфедерации предпринимательства. Организация направила свои предложения в Администрацию президента и в Совмин. Среди других возможных мер поддержки бизнеса, считают в конфедерации, — приостановка или перенос на 1−2 года уплату налогов на прибыль, НДС, ФСЗН, штрафных платежей и пени. FINANCE.TUT.BY узнал, какие проблемы из-за коронавируса возникают у бизнеса и как предлагается их решать и минимизировать убытки.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Pixabay.com

«Мы предлагаем заморозить оплату аренды и устроить налоговые каникулы»

Республиканская конфедерация предпринимательства направила премьер-министру Сергею Румасу, а также в Администрацию президента письмо с просьбой создать при Совмине рабочую группу, чтобы она выработала комплекс мер для поддержки бизнеса во время пандемии коронавируса. В конфедерации отметили, что некоторые предприниматели уже несут потери из-за ограничений перемещения между странами.

«Уже на данном этапе ряд секторов экономики, в частности туризм, перевозки и прочие сталкиваются с негативными последствиями пандемии данного заболевания во всем мире», говорится в письме.

Конфедерация считает, что Беларуси необходимо «выработать комплекс мер поддержки и стимулирования предпринимательства в области туризма, транспортных перевозок, торговли, услуг и производства, а также по восполнению убытков».

В частности, конфедерация говорит о том, чтобы рассмотреть возможность упрощенного временного перевода работников на дистанционную работу, замораживания и отсрочки внесения арендной платы, оплаты коммунальных услуг, доступа в интернет и прочих, если предприниматели временно не будут использовать офисы и торговые помещения. Также в письме говорится об упрощении порядка оказания спонсорской помощи медицинским учреждениям и организациям.

Чтобы выработать комплекс мер для решения возникающих вопросов, конфедерация предлагает в кратчайшие сроки создать при Совете министров рабочую группу. У нее уже есть и более конкретные предложения.

— Мы предлагаем заморозить оплату аренды производственных и офисных помещений, которые принадлежат арендодателям всех форм собственности, приостановить оплату налогов — устроить налоговые каникулы, чтобы компенсировать арендодателям потери и упущенную выгоду, — перечисляет Владимир Карягин, председатель высшего координационного совета Республиканской конфедерации предпринимательства «Республиканская конфедерация предпринимательства». — Стоило бы приостановить или, возможно, перенести на 1−2 года уплату налогов на прибыль, НДС, ФСЗН, штрафных платежей и пени.

Конфедерация предлагает давать льготные либо беспроцентные кредиты предприятиям медицинским и фармацевтическим организациям, компаниям транспортной сферы и другим, кто задействован в преодолении распространения пандемии.

Еще одно предложение — перевести в особый режим работы рынки, торговые центры, объекты сферы услуг с соблюдением всех мер профилактики и защиты.

— Необходимо максимально сократить хождение наличных денег, как носителей вирусной инфекции, — подчеркивает Владимир Карягин. — Было бы хорошо перенаправить деятельность всех контрольно-надзорных органов на обеспечение помощи Минздраву, санитарным службам.

Нужно ввести мораторий на проверки бизнеса, но при этом сохранить меры антикриминального характера и пресечения преступности и мародерства.

Владимир Карягин отмечает, что «Европа принимает меры для поддержки бизнеса». Он приводит в пример правительство Австрии, которое намерено компенсировать бизнесу некоторые убытки.

По его мнению, нужно поддержать бизнес материально.

— Коронавирус не должен внести каких-то необратимых деформаций для бизнеса. Надо его мягко поддержать. Нужно срочно принять меры, чтобы не нанести ущерб собственной экономике. Можно выстрелить себе в ногу этим молчанием. В воскресенье собралась рабочая группа под руководством премьера России. В Германии, Австрии, Казахстане правительство и бизнес работали. Наши сидели, ни одного звонка ни мне, ни кому-то еще не поступало, — говорит Владимир Карягин. — Зато экономика будет работать (если поддержать бизнес. — Прим. ред.). И через 3−5 месяцев все восстановится, мы не потеряем рабочее лето, туристическое лето, объекты наши будут загружены — гостиницы, турбазы. А если сейчас этого не сделаем, то все будет тянуться до осени. Тогда действительно будет проблема.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото с сайта pixabay.com

Бизнес-союз: «Предприятия пока не отмечают, что у них есть какие-то проблемы, но вместе с тем они озабочены»

Директор бизнес-союза предпринимателей и нанимателей Жанна Тарасевич отмечает, что бизнес уже ощущает некоторые затруднения в работе из-за коронавируса, возникают вопросы, что будет дальше.

— Предприятия смотрят и на Россию, которая уже говорит о том, что будет создавать и резервный фонд, который будет использоваться для развития бизнеса, и налоговые льготы там будут даваться, прочие послабления.

Жанна Тарасевич отмечает, что уже сейчас ситуация с коронавирусом сказывается на отрасли туризма. Люди уже где-то отказываются от раннего бронирования, где-то не идут заказывать турпутевки.

— Обратился к нам человек, который не смог улететь в другую страну из-за того, что границы закрыли. Говорит, что деньги ему ни за бронь, ни за билеты не возвращают. Потому что все отменилось меньше чем за 3 дня до поездки, а у нас не объявлен чрезвычайный режим. То есть появляются проблемы и такого рода, — говорит директор. — У нас в союзе есть стоматологические организации. Если говорить об экспорте медицинских услуг, то часть иностранцев отказывается от записи, которая была запланирована, люди не приезжают.

По словам Жанны Тарасевич, пока конкретных фактов, где и какие конкретно потери есть, посчитать невозможно, но бизнес начал задавать эти вопросы.

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