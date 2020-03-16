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«Потери, конечно, будут большие». Как люди реагируют на закрытие белорусско-российской границы
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Наш материал с белорусско-российской границы, где всегда очень интенсивное движение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Добриян, корреспондент:
Но в разговорах и настроениях людей был один вопрос: неужели закроют? Для большинства наших собеседников эта дорога – часть жизни. Работа, родственники, бизнес. Граница, которой официально не существует, по факту может в одно мгновение разделить простых людей. Поэтому до последнего всем хотелось верить, что обещания не исполнятся. Ведь официальной информации от российской стороны не поступало.
Марина, жительница Гомеля:
– Потери, конечно, будут большие. Но я думаю, никто не закроет ее.
После обеда стало понятно: контроль с российской стороны будет введен. Причем с формулировкой «закрытие границы с Беларусью». Что довольно странно, так как де-юре у Беларуси и России границы нет, она не делимитирована и не демаркирована. А поэтому закрывать нечего. Но простых обывателей больше формулировок волнует, как долго продлится эта ситуация.
Павел Синцов, житель Гомеля:
Андрей, житель Гомеля:
В течение дня сообщений об изменениях в авиа- и железнодорожном сообщении с Россией не поступало. Оставались открыты и пункты пересечения границы на автомобильных дорогах. Будет ли эффект от закрытия границы с эпидемиологической точки зрения, не известно. А вот экономический ущерб гарантирован для всех сторон.
Александр Добриян:
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Новости Беларуси. Наш материал с белорусско-российской границы, где всегда очень интенсивное движение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. А что...
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