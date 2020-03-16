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Обновилась управленческая вертикаль Минска. Кто стал заместителем председателя Мингорисполкома?

16.03.2020 19:35 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 16 марта Юрий Трущенко назначен на должность заместителя председателя Мингорисполкома, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Обновилась управленческая вертикаль Минска. Кто стал заместителем председателя Мингорисполкома?

Ему предстоит курировать вопросы экономики. До этого он четыре года возглавлял Советский район. Кстати, новый заместитель председателя – один из самых активных пользователей социальных сетей. На посту главы района его сменит Сергей Хильман. До этого он возглавлял предприятие «Минскреклама».

Обновилась управленческая вертикаль Минска. Кто стал заместителем председателя Мингорисполкома?

Новый глава и в Первомайском районе. Им стал Дмитрий Шашок. Долго вникать в дела руководителю не придется, ведь до этого он работал в должности первого заместителя. Кроме того, Президент дал согласие на назначение Александра Щековича членом Мингорисполкома.

Обновилась управленческая вертикаль Минска. Кто стал заместителем председателя Мингорисполкома?

Люди в материале: Юрий Трущенко, Сергей Хильман, Дмитрий Шашок, Александр Щекович

 
 
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Новости Беларуси. 16 марта Юрий Трущенко назначен на должность заместителя председателя Мингорисполкома, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. ...
 
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