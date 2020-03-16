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В минском прокате - новый лидер. Надеемся, хоть кому-то до этого есть дело

16.03.2020 19:36 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Кинотеатры редеют, даты самых ожидаемых фильмов переносят до лучших времен. Ладно, хватит пессимизма, давайте лучше пробежимся по кассовым новостям прошлой недели. В прокате появился новый лидер — вот главная из них. После долгого лидерства «Джентльмены» Гая Ричи уступили первую строку топа популярных среди минчан фильмов премьерному боевику «Бладшот». Знаете, что за он?


Симок носит иллюстративный характер. Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Топ-5 фильмов от минских кинотеатров за 9 — 15 марта

SilverScreen

1. Бладшот
2. Джентльмены
3. Вперед
4. Отель «Белград»
5. Человек-невидимка

КиноМинска

1. Бладшот
2. Вперед
3. Джентльмены
4. Отель «Белград»
5. Человек-невидимка

Falcon Club Бутик Кино

1. Бладшот
2. Джентльмены
3. Отель «Белград»
4. Вперед
5. Пиноккио

АртКинотеатр

1. Бладшот
2. Вперед
3. Отель «Белград»
4. Лед 2
5. Остров фантазий

Премьера недели — «Бладшот»


Кадр из фильма

Прямо сейчас в прокате один из самых ожидаемых релизов весны, который, как рассчитывалось, должен собрать приличную кассу. Не факт, что с коронавирусом ему это удастся, хотя минчане, как мы видим, поддержали картину как могли. Еще бы не сходить на новый фильм от продюсеров «Форсажа», да еще с Вином Дизелем в главной роли ждали! До «Форсажа» еще как до луны — его премьеру перенесли на 2021-й, а «Бладшот» — вот, пожалуйста, уже на экранах. По сюжету корпорация RST возвращает к жизни недавно убитого солдата Рэя Гаррисона. Армия нанороботов в его крови превратила Рэя в бессмертного Бладшота, наделенного сверхчеловеческой силой и способностью мгновенно самоисцеляться. Контролируя тело Рэя, компания влияет на его разум и воспоминания. Но герой пойдет на все, чтобы выяснить правду.

Когда: уже в прокате
Где: во всех кинотеатрах
Сколько: от 5,50 рубля

Расписание и билеты

Бонус от редакции — «Пиноккио»


Кадр из фильма

Обласканный вниманием Канн итальянский режиссер Маттео Гарроне оживил на большом экране легендарную историю. У него получилось талантливое кинопрочтение сказки Карло Коллоди про деревянного мальчика, которого в наших широтах знают как Буратино. Гарроне удалось воссоздать мир необычных созданий, если не сказать — волшебства, где даже деревянная кукла может стать настоящим человеком, если пожелает этого чистым сердцем. Это добрый и красивый фильм, который понравится как взрослым, так и детям.

Когда: уже в прокате
Где: Falcon Club Бутик Кино, «Аврора», «Беларусь», «Берестье», Мир"
Сколько: от 5 рублей

Расписание и билеты

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Теги: Минск
 
 
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Кинотеатры редеют, даты самых ожидаемых фильмов переносят до лучших времен. Ладно, хватит пессимизма, давайте лучше пробежимся по кассовым новостям прошлой...
 
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