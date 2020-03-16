Банк развития предоставит кредит на строительство медкомплекса в Бресте

Источник материала: Виртуальный Брест

ОАО "Банк развития" предоставит кредит на строительство медицинского комплекса в Бресте, а также на реконструкцию комплекса зданий городской клинической больницы №3 в Гродно под областной клинический онкологический диспансер. Соответствующее распоряжение подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.





Средства для объекта здравоохранения в Бресте будут предоставлены в течение 2020-2022 годов в размере до Br25 млн, в Гродно - до Br53,8 млн в 2020-2025 годах.

Согласно документу, погашение кредита на строительство медицинского комплекса в Бресте и уплата процентов за пользование им будут осуществляться за счет средств республиканского бюджета, предусмотренных на финансирование государственных инвестиционных программ на 2020-2029 годы, на реконструкцию больницы в Гродно - за счет средств бюджета Гродненской области.