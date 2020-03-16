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COVID-19 без границ: коронавирус добрался до Гренландии

16.03.2020 21:11 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Случай заболевания обнаружили на острове, несмотря на закрытые границы. Мужчину и его сожителей изолировали.

Первый случай коронавируса выявили на принадлежащем Дании острове Гренландия, сообщает местный телеканал TV 2 NEWS.

Отмечается, что первый случай заражения SARS-CoV-2 зафиксирован, несмотря на закрытые границы.



Заболевшего из города Нуук и его сожителей изолировали.

Подробной информации о зараженном и его состоянии не раскрывается.

По данным на утро 16 марта коронавирусом COVID-19 заразились 169385 человек, выздоровели 77257, скончались 6513. 
 
 
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Случай заболевания обнаружили на острове, несмотря на закрытые границы. Мужчину и его сожителей изолировали.
 
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