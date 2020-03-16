COVID-19 без границ: коронавирус добрался до Гренландии

Первый случай коронавируса выявили на принадлежащем Дании острове Гренландия, сообщает местный телеканал TV 2 NEWS.





Отмечается, что первый случай заражения SARS-CoV-2 зафиксирован, несмотря на закрытые границы.













Заболевшего из города Нуук и его сожителей изолировали.





Подробной информации о зараженном и его состоянии не раскрывается.





По данным на утро 16 марта коронавирусом COVID-19 заразились 169385 человек, выздоровели 77257, скончались 6513.



