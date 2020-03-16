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Карантин ввели на двух обувных предприятиях в Витебске

16.03.2020 20:56 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На «Белвесте» и «Красном октябре» в Витебске ввели карантин. Павел Мартынов, возглавляющий второе предприятие, находится на больничном, сообщают Народныя навіны Віцебска.

На проходных этих двух обувных предприятий, которые размещаются рядом на проспекте Людникова, появились объявления о введении карантина.

Объявление на входе в производственную зону СООО «Белвест» говорит о введении карантина с 12 марта и ограничении входа на территорию предприятия посторонних.

На проходной ОАО «Красный Октябрь» объявление более категоричное, он сообщает о том, что предприятие закрыто на карантин с 14 марта по 3 апреля.


Карантин введен только на «Красном октябре», а головное предприятие продолжает работать в обычном режиме, пишет НН.
 
Теги: Витебск
 
 
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На «Белвесте» и «Красном октябре» в Витебске ввели карантин. Павел Мартынов, возглавляющий второе предприятие, находится на больничном, сообщают Народныя навіны...
 
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