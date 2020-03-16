В Евросоюзе предложили ввести запрет на поездки по своей территории

Источник материала: Виртуальный Брест

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен предложила ввести запрет на поездки на территорию Евросоюза. Исключения сделают для членов семей граждан ЕС, людей с постоянным местом жительства в ЕС, дипломатов, ученых, транспортников. Предполагается, что запрет будет введен на 30 дней.





По словам главы Еврокомиссии, запрет затронет в общей сложности 30 стран. Помимо этого, Евросоюз предлагает Великобритании присоединиться к ограничительным мерам. На прошедшей пресс-конференции Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что граждане Великобритании являются гражданами Европы, поэтому никаких ограничений для них по поездкам на континент не будет.

Обосновывая предлагаемый запрет, Урсула фон дер Ляйен отметила: в Еврокомиссии считают, что необязательные поездки должны быть сокращены прямо сейчас, чтобы не распространять вирус дальше — будь то в Европейском союзе или за его пределами.

Лидеры ЕС должны совместно одобрить это предложение путем проведения телеконференций во вторник.