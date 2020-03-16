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Официальное заявление по отмене соревнований среди детей и подростков. Комментарий Минспорта
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Министерстве спорта сделали официальное заявление по отмене соревнований среди детей и подростков, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Владимир Нестерович, пресс-секретарь Министерства спорта и туризма:
В мире уже отменены многие спортивные соревнования. 17 марта решится судьба футбольного Евро и матчей плей-офф Лиги наций.
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Новости Беларуси. В Министерстве спорта сделали официальное заявление по отмене соревнований среди детей и подростков, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
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